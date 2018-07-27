Пятница, 27 Июля 2018 11:09

АрмИнфо. Судебное заседание по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна, проходящее в суде первой инстанции Шенгавитского района Еревана, отложено до 11:00 27-го июля. Как заверили адвокаты, Роберт Кочарян явится на заседание суда.

Накануне решение об аресте экс-президента не было принято, и заседание было отложено с тем, чтобы обвиняемого смогли оповестить должным образом о сроке судебного заседания. По словам адвокатов, Кочарян не избегает ответственности и явится на судебное заседание. "Если бы он избегал, то не приехал бы в Армению", - заявил адвокат Кочаряна Рубен Саакян.

Отметим, что 2-му президенту Армении Роберту Кочаряну предъявлено обвинение в свержении Конституционного строя Армении по первой части статьи 301.1 Уголовного кодекса РА. Как сообщает пресс-служба ССС, Кочаряну предъявлено обвинение за то, что во время событий 1 марта 2008 года он, войдя в предварительный сговор с другими лицами, нарушил конституционный порядок в стране. В качестве обвиняемого по делу проходит экс-министр обороны Микаэл Арутюнян, который, однако, находится в розыске, а также бывший глава Генштаба ВС РА, а ныне генсек ОДКБ Юрий Хачатуров.

Напомним, что в результате столкновения после президентских выборов 2008 года, на которых победил Серж Саргсян, сторонников оппозиционного кандидата Левона Тер- Петросяна с правоохранителями погибли 10 человек, 200 были ранены.

Накануне в интервью "Еркир Медиа" Кочарян назвал это действие "правовым сюрреализмом" и опасным явлением, считая, что под государство подложена настоящая бомба, имея ввиду попытку пересмотреть решение Конституционного суда. По его словам, осуществляется политическое преследование - вендетта в его отношении и предпринимаются попытки перекроить историю в угоду политической конъюнктуре. Как указал Кочарян, он не намерен избегать ответственности, "готов сесть и пойти до конца".