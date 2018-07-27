Пятница, 27 Июля 2018 09:59

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 27 июля текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10?00-16?00 жилые дома 27/13, 27/4, 27/4a на ул. Рубинянц и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 1-34 на 6-ой улице, 1-108 на 17-ой улице Канакера и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 49- 120/2 на ул. Царава Ахбюра иприлегающие абоненты (не являющиеся жильцами), детский сад N 249, собственные дома 34/2, 40/5, 80/45 на ул. Асратян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 1-32 на 3-ем переулке Саркавага, жилые дома 1, 1Б, 2, 2а, 3-6 на 1-ом тупике Улнеци, 1, 1А, 2, 2А-6 на 2-ом тупике, 5 на 3-ем тупике и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 1, 2, 2/1, 2/2, 4, 6 на 3- ем тупике Улнеци и собственные дома 2/2-4/2 на 3-ем тупике, прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 2 на ул. Паруйра Севака, школа N 127 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 15а на ул. Грибоедова, жилые дома 35, 37, 39 на ул. Мамиконянца, жилой дом 21 на ул. Врацакан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), здание "Воску ашхарх" по адресу: Ер.Кочара 8/1 иприлегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 34-101 на 11-ой улице айгестана, жилые дома 2, 2а на ул. Гэраци иприлегающие абоненты (не являющиеся жильцами); 10?30-16?30 жилые дома 2, 4, 10, 10/1, 27, 29/4, 70/1, 70/2 на ул. Молдовакан, жилые дома 1, 3, 11, 11/1 на ул. Тотовенца, жилые дома 3, 5, 9, 11, 13, 36, 38/1 на пр. Гая, жилые дома 2, 10, 12 на ул. Шопрона, жилые дома 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15 на ул. Люксембург, жилые дома 3, 4, 6 на 1-ом переулке Люксембург, жилые дома 3, 5, 6 на 2-ом переулке, жилые дома 4, 6 на 4-ом переулке Шопрона, жилой дом 62 на ул. Гюрджяна, детский сад N 114 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве;

11?00-15?00 жилой дом 13 и собственные дома 25-43 на ул. Сасунци Давида, собственные дома 4-36 на ул. Мурацана;

11?00-17?00 жилые дома 5, 6, 7, 16 и собственные дома 1а, 7, 9а, 13а, 15/1, 15/2, 15а, 15е, 15/7, 15/10, 15/11, 15/12 на ул. Овсепа Эмина, собственный дом 12/7 на ул. Акобяна, собственные дома 91, 93, 95, 97, 99, 99/3 на ул. Кери и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),жилой дом 32 на ул. Свачян, жилой дом 48 на ул. Андраника, жилые дома 1, 4, 7 на ул. Шевченко, жилые дома 1, 6, 8, 8/1, 10, 10А, 14, 16 на ул. Чехова, жилые дома 42, 50 на ул. Манташян, жилые дома 49, 51 на ул. 9 Мая, жилой дом 26 на ул. Арагаци, жилые дома 24, 26, 28 на ул. Низами, жилые дома 4, 6, 8 на ул. Ехбайрутян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 31 на ул. Ленинградян;

в Араратском марзе:

10?00-13?00 частично село Ланджанист; частично улица Ахбюра Сероба в городе Арарат;

10?00-14?00 частично село Гетапня;

10?00-16?00 села Норашен, Неркин Двин, Верин Двин, частично села Энеберд, Верин Арташат и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10?30-16?00 частично села Джрашен и Авшар;

11:00-15?00 частично село Беркануш;

11?00-16?00 села Араксаван и Овташен; частично села Мхчян и Мргавет;

13?00-14?00 частично село Гетанист;

13?30-16?00 частично село Урцадзор;

в Вайоц Дзорском марзе:

11?00-16?00 частично села Хачик и Елпин;

в Котайкском марзе:

10?00-15?00 квартал "Багреванд" в Джрвеже, прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) и производственные территории;

11?00-15?00 села Арзакан, Агверан, частные дома Бжни и Арзакана, газозаправочная станция "Ашнах", станции сотовых операторов "Виваселл МТС", "Юком", "АрменТел", прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) и производственные территории; в Гегаркуникском марзе:

10?00-13?00 жилые дома 35-50 на ул. Кармир Банаки, жило дом 10 на ул. Еленовка, жилой дом 33 на ул. Шаумяна, ЧП "В.Мнеяан", "Л.Алавердян", прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) и производственные территории в городе Севан;

11?00-12?00 село Цовазард и прилегающая к селу территория трассы Севан-Гавар; ООО "Тарзу Левон", "Арташес", "Акватик", ЧП "Оник Гаспарян", газозаправочная станция "Палуни Айрапетян", зона отдыха "Размик Саакян", станции сотовых операторов "Виваселл МТС", "Юком", "АрменТел", прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) и производственные территории;

в Ширакском марзе:

10?00-14?00 частично западная территория села Ашоцк в Ашоцком регионе;

10?00-16?00 застава Норабера в Анийском регионе, улицы Меркуров и Спартак с прилегающими к ним территориями, задняя часть университетов "Прогресс" и "Ананиа Ширакаци" на территории, прилегающей к площади "Айуи",

в городе Гюмри;

12?30-14?30 квартал "Нораван", территория плошади Гарегина Нжде, Ахурянское шоссе, улицы Баграмяна, Бернакирнери, Белинского, Низами, Лазо, Г.Аветисяна, Чернышевского и Джамблуи с прилегающими к ним территориями в городе Гюмри.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру:080000180.