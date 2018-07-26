Четверг, 26 Июля 2018 21:12

АрмИнфо. Второму президенту Армении Роберту Кочаряну предъявлено обвинение по делу 1 марта 2008 года. Как сообщает пресс-служба ССС Кочаряну предъявлено обвинение по первой части 301.1 статьи Уголовного кодекса РА за то, что во время событий 1 марта 2008 года он, войдя в предварительный сговор с другими лицами, нарушил конституционный порядок в стране.

ССС принял решение направить в суд ходатайство о задержании Кочаряна.

В качестве обвиняемого по делу проходит экс-министр обороны Микаэл Арутюнян, который, однако, находится в розыске, а также бывший глава Генштаба ВС РА, а ныне генсек ОДКБ Юрий Хачтуров.

Напомним, что в результате столкновения после президентских выборов 2008 года, на которых победил Серж Саргсян, сторонников оппозиционного кандидата Левона Тер-Петросяна с правоохранителями погибли 10 человек, 200 были ранены.

В интервью "Еркир Медиа" Кочарян назвал это действие "правовым сюрреализмом" и опасным явлением, считая что под государство подложена настоящая бомба, имея ввиду попытку пересмотреть решение Конституционного суда. Если так будет продолжаться, дело 1 марта станет для страны настоящим "проклятием". Он считает, что это опасно и для армии, ее репутации.

Кочарян считает, что дело полностью политизировано, сшито белыми нитками и лишено доказательств. Он заявил, что тогда 1-2 марта стоял вопрос о том, присоединятся ли добровольческий союз Еркрапа к митингующим или нет. Поэтому Кочарян дал указание ни в коем случае не допустить этого, не допустить вмешательство армии в политику и все было связано только с Еркрапа. Он сообщил, что Армения тогда находилась под ударом на линии соприкосновения войск и Азербайджан старался воспользоваться моментом. Поэтому МО усилило свою роль.

Он считает, что при объявленном режиме Чрезвычайного положения 1-2 марта он имел право мобилизовать армию для охраны важных государственных объектов и он не знает, что именно делала армия в те дни, это было не в его полномочиях, а этим занималось МО. Для Кочаряна вмешательство армии было явлением "нежданным" и в дальнейшем комиссии, расследующие эти события, в том числе парламентская, засвидетельствовали о невмешательстве армии. Более того, его обвиняли в том, что он поздно ввел ЧС в стране.

Он обвинил новые власти в пересмотре истории, в крайнем нигилизме, в попытке все перевернуть с ног на голову. Он выразил предположение что это уголовное дело связано с опасениями того, что он - Кочарян может вернуться в политику. "Я объявлял, что не собираюсь возвращаться в политику, а теперь меня самого в нее тащут", - сказал он. Кочарян подчеркнул, что да, он иногда выступал с заявлениями и против режима Сержа Саргсяна, критиковал его политику, армяно-турецкие протоколы, пенсионную реформу. Но он с ним за эти годы почти не общался.

Кочарян подтвердил, что ССС решило войти в суд для его задержания и ареста. "Я представляю какая радость будет у Азербайджана, когда они увидят, что арестван первый президент Карабаха и президент Армении, человек, который в 5 раз увеличил ВВП Армении". Он сравнил сложившуюся в Армении ситуацию с 1937 годом. Он отметил, что обязан бороться и будет бороться, хотя не знает как поведет себя суд. Он еще раз подчеркнул, что под армянскую государственность подложена бомба.

Кочарян проинформировал, что сейчас работает над мемуарами и они будут очень интересны, так как там будут раскрыты некоторые моменты внутренней политической кухни.