Четверг, 26 Июля 2018 19:12

АрмИнфо. Начальник Генерального штаба ВС РА генерал-майор Артак Давтян принял находящуюся в Ереване с очередным визитом консультативную группу из США по оборонной стратегии. Встреча была направлена на подведение итогов четырехдневного консультативного визита американских специалистов и составление обзора по необходимой поддержке военной реформы.

В ходе встречи стороны обсудили результаты проведенных в Вооруженных Силах Армении семинаров для командного состава и подчеркнули важность продолжения сотрудничества.

Выражая благодарность гостям за предоставленную армянской стороне экспертизу, Артак Давтян отметил, что, несмотря на относительно молодой возраст, Вооруженные силы Армении накопили исключительный опыт и знания и готовы поделиться опытом с зарубежными партнерами