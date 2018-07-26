Четверг, 26 Июля 2018 19:04

АрмИнфо. Lydian Armenia неоднократно сообщала, что незаконная блокада дорог, ведущая к Амулсарскому месторождению, финансируется разными заинтересованными лицами. Более того компания имеет сомнения на предмет того, что среди содействующих активистам лиц есть горнодобывающие предприятия. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Представленный компанией видеоролик (https://www.youtube.com/watch?v=ZWMcA0JhAZA) является ярким свидетельством того, что блокада финансируется лицами, которые преследуют вовсе не природоохранные цели. В видеоролике фигурирует бывший глава администрации Сюникской области и руководитель Зангезурского медно-молибденового комбината Ваге Акопян, который на служебном автомобиле прибывает к активистам и вместе со своим водителем поставляет продукты питания для протестующих. «Это обстоятельство в очередной раз доказывает, что заинтересованными лицами проводится активная антиреклама для дискредитации компании Lydian Armenia», - отмечено в источнике.

«Мы обращаем внимание Полиции РА и СНБ РА на прилагаемый видеоролик и требуем раскрыть правду, открыть дороги к месторождению, наказать виноватых, призывая не оставить судьбу лучшей гронодобывающей программы в Армении, одного из крупнейших инвесторов во власти прихоти активистов», - говорится в сообщении.

Напомним, что Lydian Armenia является дочерней компанией британской Lydian International, акционерами которой выступают также крупные международные институциональные инвесторы из США, Великобритании, ряда европейских стран, в том числе EBRD. Амулсарский проект - крупнейший на сегодняшний день в Армении промышленный проект по освоению золоторудного месторождения Амулсар общей стоимостью в $370 млн. В августе 2016 года состоялся старт проекта по строительству и освоению месторождения. Подготовительные работы до этого велись с 2006 года. Срок эксплуатации Амулсарского месторождения составит 10 лет и 4 месяца, ежегодно планируется добывать в среднем 200 тыс. унций золота (около10 млн. тонн руды). Акции компании котируются на Фондовой бирже Торонто. Амулсарское месторождение является вторым по величине запасов в Армении.