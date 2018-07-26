Четверг, 26 Июля 2018 18:53

АрмИнфо.Министр здравоохранения Армении принял главу делегации ЕС в Армении, посла Петра Свитальского.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, в ходе встречи стороны обсудили сотрудничество в сфере здравоохранения, двухсторонние программы, реализуемые в рамках действий Европейской политики соседства.

"Я надеюсь, что двустороннее сотрудничество в области здравоохранения получит новый импульс", - подчеркнул Торосян.

В свою очередь посол Свитальский поинтересовался первоочередными задачами в сфере здравоохранения. Было отмечено, что особое внимание было уделено текущим шагам по внедрению системы электронного здравоохранения и механизмам поддержки ЕС в этом направлении.

"ЕС готово оказать содействие правительству Армении в сфере государственных реформ и готов внести свой вклад в решение вопросов повестки в системе здравоохранения в зависимости от приоритетов", - подчеркнул Свитальский.