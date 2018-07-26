Четверг, 26 Июля 2018 18:43

АрмИнфо. Завершился продлившийся порядка трех часов допрос второго президента Армении Роберта Кочаряна в Специальной следственной службе РА.

Отметим, что Кочарян проходил свидетелем в рамках дела по событиям 1 марта 2008 года. Его допрос по его же требованию записывался сотрудниками ССС, однако запись обнародованию не подлежит.

После допроса Кочарян в сопровождении сотрудников своей службы безопасности удалился через служебный вход ССС. Журналистам не удалось задать вопросы второму президенту.

А вот допрос генсека ОДКБ Юрия Хачатурова по тому же делу все еще продолжается. Напомним, что Хачатуров, который во время событий 1 марта 008 года занимал должность начальника Ереавнского гарнизона, также проходит в качестве свидетеля. Еще до начала допроса в ответ на вопрос журналистов о том, не опасается ли он изменения своего статуса свидетеля на статус обвиняемого, генсек ОДКБ дал отрицательный ответ.