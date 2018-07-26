Четверг, 26 Июля 2018 18:15

АрмИнфо.В Следственном комитете Армении возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий руководством ГНКО "Национальный архив Армении". Об этом сообщает пресс-служба СК.

Согласно источнику, по предварительным данным, ряд должностных лиц ГНКО "Национальный архив Армении" нарушили 23 статью закона <Об архивной работе", согласно которой сотрудники архива обязаны выдавать гражданам ряд справок касающихся социального обеспечения на бесплатной основе. Вместо этого сотрудники ГНКО, превысив свои должностные полномочия, составили прейскурант цен и выдавали данные справки на платной основе, нанося значительный ущерб законным интересам общества и государства.

По факту возбуждено уголовное дело по 308 статье УК РА. Проводится предварительное следствие для выявления всех нарушений в ГНКО "Национальный архив Армении".