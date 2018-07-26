Четверг, 26 Июля 2018 18:14

АрмИнфо. В ближайшее время Дорожная полиция Армении применит новый метод административного наказания за нарушения правил дорожного движения, а именно, 9-ти балльную систему. Об этом в прямом эфире в соцсети Facebook заявил заместитель начальника Дорожной полиции Армен Хачатрян.

"Эта система будет касаться конкретных нарушений ПДД, и после каждого такого нарушения баллы водителя будут снижаться. Когда 9-и бальный лимит закончится, водитель на 6 месяцев будет лишен права на езду. Мы уверены, что таким образом сможем уменьшить число нарушений", - подчеркнул Хачатрян.

По его словам, с мая текущего года, когда было объявлено об амнистии штрафов за нарушение ПДД, а также некотором послаблении применения

административных наказаний, число нарушений правил дорожного движения увеличилось. "Определенная группа водителей неправильно поняла политику премьера по прощению административных штрафов. Они стали осуществлять больше нарушений. Именно эти водители и являются нашей мишенью", - отметил Хачатрян.

Отметим, что по инициативе премьера Пашиняна, решением правительства и парламента, были амнистированы все штрафы за нарушение ПДД вплоть до 1 декабря 2018 года. Пашинян также предложил сделать некоторые послабления при применении административных штрафов за нарушение ПДД. "Гражданин Армении не должен жить для того, чтобы платить штрафы",- заметил премьер.