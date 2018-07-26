Четверг, 26 Июля 2018 17:30

АрмИнфо. "Мы все время говорим о скудных госсредствах, но когда изучаем, как эти средства тратятся различными структурами, выясняется, что эффективность их расходования составляет 30-40%, ну от силы 50%, все остальное уходит в "мусор"",- заявил на заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян, подчеркнув, что растрата госсредств идет во всех направлениях.

"И пока эта проблема не решится, чем больше средств мы будем направлять в те или иные структуры, тем больше средств будет выброшено на ветер",- заверил премьер, призвав полномочные структуры акцентировать на это особое внимание и найти пути решения проблемы.

Он также подчеркнул, что нет такой структуры при проверке деятельности которой не были бы выявлены шокирующие по своим масштабам и цинизму злоупотребления.