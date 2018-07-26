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АрмИнфо.Второй президент Армении Роберт Кочарян уже прибыл в Специальную следственную службу, где в настоящее время проходит его допрос в качестве свидетеля в рамках дела по событиям 1 марта 2008 года. Об этом АрмИнфо сообщили в ССС.
В качестве свидетеля для допроса в рамках того же дела в ССС прибыл и генсек ОДКБ Юрий Хачтуров, который 1-го марта 2008 года занимал пост начальника Ереванского гарнизона.
Журналистам пока не удалось поговорить с Кочаряном. А вот Хачатурову удалось задать вопрос - не опасается ли он, что в ходе следствия его статус свидетеля измениться на статус обвиняемого. На это Хачатуров ответил коротко: "Нет". Другие подробности процесса пока не известны.
Отметим, что допрос Кочаряна, по его же требованию, будет записан сотрудниками ССС, но не будет предан огласке. Ранее глава офиса второго президента Виктор Согомонян сообщил, что Кочаряну нечего опасаться, если процесс будет проходить в правовых рамках. "Хотя новые формулировки, появившиеся в деле, дают повод усомниться в этом",- отметил Согомонян, тем не менее, заверив, что Кочарян сам заинтересован в полном раскрытии событий 1 марта 2008 года, чтоб впредь его имя в данном деле не муссировалось.
В качестве обвиняемого по делу проходит экс-министр обороны Микаэл Арутюнян, который, однако, находится в розыске. Он обвиняется в попытке свержения конституционного строя путем вмешательства армии в политические процессы.
Напомним, что в результате столкновения после президентских выборов 2008 года, на которых победил Серж Саргсян, сторонников оппозиционного кандидата Левона Тер- Петросяна с правоохранителями погибли 10 человек, 200 были ранены
|Роберту Кочаряну предъявлено обвинение по делу 1 марта; второй президент считает это бомбой, подложенной под армянскую государственность
|Глава Генштаба Армении встретился с военными консультантами из США
|Lydian Armenia представила видеоматериал, в котором фигурируют лица, замешанные в блокаде дорог Амулсара
|Министр здравоохранения и глава делегации ЕС в Армении обсудили перспективы сотрудничества
|Завершился трехчасовой допрос Роберта Кочаряна по делу 1 марта 2008 года
|Следственный комитет возбудил дело по факту превышения должностных полномочий руководством ГНКО "Национальный архив Армении"
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|Начался допрос второго президента Армении и генсека ОДКБ в рамках дела по событиям 1 марта 2008 года
|Министр диаспоры Армении с 10-дневным визитом посетит США
|Пашинян призвал должностных лиц и чиновников впредь быть более бдительными при изучении писем граждан
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|По информации СМИ инициатором перестрелки в ереванской общине Эребуни был замдиректора государственной филармонии Армении
|Давид Ананян: Если всех бизнесменов отправить за решетку, то у нас их просто не останется
|Министерство труда и социальных вопросов Армении инициирует обсуждения по закону "О профессиональных союзах"
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|На министерской конференции по обеспечению свободы религии в Вашингтоне был поднят вопрос о возвращении религиозной собственности армян, утраченной во время Геноцида
|Премьер-министр Пашинян: Армения должна быть готова к войне с Азербайджаном
|Председатель СК Айк Григорян предложил министру труда изучить процесс формирования списка социально необеспеченных семей и выделения им пособий
|Никол Пашинян: Российские погранвойска охраняют армяно-турецкую границу, что очень важно для Армении
|Пашинян: Разговор о продаже оружия Азербайджану будет продолжен, причем не только с Россией, но и Белоруссией - с партнерами Армении по ОДКБ
|Пашинян: Тяжела не "шапка мономаха", а боязнь разочаровать народ
|Допрос Роберта Кочаряна будет записан, но не обязательно предан гласности: Глава ССС
|Имя человека, внесшего залог в размере более 2 млн долларов за изменение меры пресечения Вачагана Казаряна не запомнилось главе ССС Армении
|Служебное расследование в отношении племянника экс-начальника Полиции Армении временно приостановлено
|Арцвик Минасян и Петр Свитальски обсудили перспективы сотрудничества
|КГД проводит мероприятия по контролю в сфере общественного питания
|Премьер-министр Армении обсудил работы по подготовке к 17-му Саммиту Франкофонии
|Посольство США и Минобразования РА подписали протокольный меморандум "Программа посольства США - Access. Обучение английскому языку"
|Директор Beeline по ИТ встретился c участниками Sevan Startup Sammit 2018
|В КГД Армении возбуждено уголовное дело в связи с махинациями при строительстве учебного центра Минфина в Дилижане
|Министр охраны природы Армении и посол Чехии в РА обсудили пути взаимодействия в сфере экологии
|Посол: Рассматривается возможность организации встречи Пашинян-Трамп в рамках заседания Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
|Пашинян объяснил, почему на заседание Межправсовета ЕАЭС едет он, а не первый вице-премьер Мирзоян
|Полиция Армения возбудила уголовное дело в отношении ряда криминальных авторитетов за похищение человека и вымогательство
|Бывший начальник полиции Армении: Я считаю, что Роберт Кочарян не виновен в событиях 1-го марта 2008 года
|Алик Саркисян: Во всех своих бедах бывший губернатор Арарата винит меня и хочет всячески опорочить мое имя в прессе
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|Никол Пашинян: быть офицером армянской армии - значит посвятить свою жизнь защите Отечества
|Тоноян: Все виновные в инцидентах в армии наказываются по всей строгости закона - от должностей освобождаются и офицеры, и командующие
|Пашинян: Наши шаги должны быть адекватными, исходящими из оперативной ситуации и национальных интересов двух армянских республик
|Тоноян: Мы в ежедневном режиме раскрываем коррупционные преступления и в ежедневном режиме наказываем виновных
|Пашинян одобрил заявление Тонояна о применении в случае необходимости всего военного арсенала для достойного отпора противника
|Давид Тоноян: Мы всегда находимся в ожидании войны, причем не только со стороны Азербайджана
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|Пограничное управление ФСБ России в РА задержало 5 нарушителей армяно-турецкой границы
|Глава охраны Царукяна останется под стражей
|В Ереване на заводе по производству стекол произошел взрыв
|Специальная следственная служба выступила с заявлением по поводу предполагаемого присвоения автомобилей Манвелом Григоряном
|Компания Lydian Armenia опровергает информацию <Армянского экологического фронта>
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