Четверг, 26 Июля 2018 17:18

АрмИнфо.Второй президент Армении Роберт Кочарян уже прибыл в Специальную следственную службу, где в настоящее время проходит его допрос в качестве свидетеля в рамках дела по событиям 1 марта 2008 года. Об этом АрмИнфо сообщили в ССС.

В качестве свидетеля для допроса в рамках того же дела в ССС прибыл и генсек ОДКБ Юрий Хачтуров, который 1-го марта 2008 года занимал пост начальника Ереванского гарнизона.

Журналистам пока не удалось поговорить с Кочаряном. А вот Хачатурову удалось задать вопрос - не опасается ли он, что в ходе следствия его статус свидетеля измениться на статус обвиняемого. На это Хачатуров ответил коротко: "Нет". Другие подробности процесса пока не известны.

Отметим, что допрос Кочаряна, по его же требованию, будет записан сотрудниками ССС, но не будет предан огласке. Ранее глава офиса второго президента Виктор Согомонян сообщил, что Кочаряну нечего опасаться, если процесс будет проходить в правовых рамках. "Хотя новые формулировки, появившиеся в деле, дают повод усомниться в этом",- отметил Согомонян, тем не менее, заверив, что Кочарян сам заинтересован в полном раскрытии событий 1 марта 2008 года, чтоб впредь его имя в данном деле не муссировалось.

В качестве обвиняемого по делу проходит экс-министр обороны Микаэл Арутюнян, который, однако, находится в розыске. Он обвиняется в попытке свержения конституционного строя путем вмешательства армии в политические процессы.

Напомним, что в результате столкновения после президентских выборов 2008 года, на которых победил Серж Саргсян, сторонников оппозиционного кандидата Левона Тер- Петросяна с правоохранителями погибли 10 человек, 200 были ранены