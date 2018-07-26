Четверг, 26 Июля 2018 16:49

АрмИнфо. Компании TechGarden и GlobalVentureAlliance (GVA) объявили о второй волне приёма заявок на акселерационную программу StartUpKazakhstan и приглашают к участию в ней предпринимателей Армении.

В рамках данной акселерационной программы все стартапы получат $30 000, включая$20 000 наличными денежными средствами и $10 000 на услуги акселерации, передовую акселерационную онлайн и оффлайн программу и возможность показать свои идеи ведущим казахстанским корпорациям.

Участники получат юридическую помощь с регистрацией юр.лица в Казахстане, комментарии по представленным стартап-проектам от лучших специалистов и экспертов, мастер-классы от отраслевых профессионаловивозможность пройти акселерацию в Кремниевой долине.

Стартапы, участвующие в проекте, отбираются по четырём направлениям:

Индустрия 4.0 +

IoT индустрия

Автономные и роботизированныесистемы

Энергоэффективность и хранениеэнергии

Аддитивноемашиностроение (3D принтинг)

Интеллектуальнаялогистика

Умный Город

BIM (Building Information Modeling)

Сети нового поколения и передача данных

Доступная информационная инфраструктура

и безопасность

Умный транспорт и инфраструктура

Социальные технологии

Fintech +

Blockchain

Е-коммерция и технологиимонетизации

Новые материалы, добыча и переработка

Новыематериалы (нанопорошки, композиты)

Технологии для горно-металлургического

и нефтегазового комплексов

Переработкаредкоземов

Геологоразведка, удаленная добыча

Для участия в программе необходимо подать заявку онлайн. Прием заявок продлится до 31 июля 2018 года, после чего экспертное жюри из представителей TechGardenи GVAотберет заявки в программу акселерации по каждому из направлений. Участие в программе бесплатное.

Информация об организаторе и операторе

TechGarden – инновационный кластер, представляющий собой профессиональную среду для развития востребованных бизнесом инноваций на основе взаимовыгодного взаимодействия бизнеса, стартапов, инвесторов, учебных и научно-исследовательских учреждений. Целью инновационного кластера является формирование благоприятной среды для развития инновационных компаний, включая стартапы, через консолидацию заказов, интеллектуальных ресурсов, лучших зарубежных технологий, инструментов стимулирования и привлечение инвестиций.

GlobalVentureAlliance (GVA) - это международная компания с площадками в Кремниевой Долине и Москве, которая представляет собой частную инновационную экосистему. Под одним брендом GVA объединяет акселерационные программы для стартапов, образовательные инициативы по профессиям будущего, инвестиции через собственные венчурные фонды, а также масштабные проекты с корпорациями и государством по созданию инновационной среды, отвечающей на глобальные вызовы.