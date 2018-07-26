Четверг, 26 Июля 2018 16:36

АрмИнфо.В рамках своего рабочего визита в США с 27 июля по 7 августа министр Диаспоры Армении Мхитар Айрапетян посетит Лос-Анджелес, Нью-Йорк и Бостон.

В рамках визита министр встретится с представителями армянского духовенства, национальными партиями, всеармянскими организациями, представителями благотворительных фондов и др. В рамках визита в Лос-Анджелес по приглашению мэра города Глендейл Зарега Минасяна министр примет участие в церемонии закладки фундамента армяно-американского музея. Также будут организованы встречи с армянскими бизнесменами и филантропами. В последний день своего визита в Лос- Анджелеса министр в консульстве даст итоговую пресс-конференцию.

Все встречи, которые пройдут в рамках визита в США, организуются исключительно на средства правительства Армении и Министерства диаспоры.