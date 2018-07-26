Четверг, 26 Июля 2018 16:08

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства призвал высокопоставленных должностных лиц и чиновников в обязательном порядке раз в месяц установить дни встреч с гражданами.

"После 8 мая аппарат правительства просто заполонен письмами граждан, мы должны сделать процесс их изучения более эффективным",- заявил премьер, поручив своему аппарата впредь более детально изучать письма граждан и своевременно отвечать на них.

"К сожалению, гражданам, зачастую, даются шаблонные, ничего не говорящие ответы",- возмутился премьер, вновь призвав ответственных лиц быть более бдительными в этих вопросах.

Однако члены кабмина пожаловались на то, что число писем настолько велико, что они попросту не успевают своевременно изучить и ответить на них.