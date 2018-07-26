Четверг, 26 Июля 2018 16:07

АрмИнфо.Ереван готов без предусловий установить дипломатические отношения с Анкарой, армяно-турецкая границ никогда не была закрыта со стороны Армении. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем интервью телекомпании Al-Jazeera.

В программе "Talk to Al Jazeera" Пашинян коснулся смены власти в Армении и последствий этого, борьбы с коррупцией, нагорно-карабахского конфликта и закрытых границ с Турцией.

Коснувшись вопроса урегулирования нагорно-карабахского конфликта, Пашинян отметил, что он готов вести переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Он рассказал журналисту Al-Jazeera, что после революции в Армении власти гарантируют равные права для всех граждан, конкурентные условия для бизнеса. Пашинян заявил, что те, кто хочет вести бизнес в Армении, могут без опасений сделать это, так как правительство гарантирует безопасность каждого вклада.