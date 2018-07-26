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|Министр диаспоры Армении с 10-дневным визитом посетит США
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|По информации СМИ инициатором перестрелки в ереванской общине Эребуни был замдиректора государственной филармонии Армении
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|На министерской конференции по обеспечению свободы религии в Вашингтоне был поднят вопрос о возвращении религиозной собственности армян, утраченной во время Геноцида
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|Председатель СК Айк Григорян предложил министру труда изучить процесс формирования списка социально необеспеченных семей и выделения им пособий
|Никол Пашинян: Российские погранвойска охраняют армяно-турецкую границу, что очень важно для Армении
|Пашинян: Разговор о продаже оружия Азербайджану будет продолжен, причем не только с Россией, но и Белоруссией - с партнерами Армении по ОДКБ
|Пашинян: Тяжела не "шапка мономаха", а боязнь разочаровать народ
|Допрос Роберта Кочаряна будет записан, но не обязательно предан гласности: Глава ССС
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|Бывший начальник полиции Армении: Я считаю, что Роберт Кочарян не виновен в событиях 1-го марта 2008 года
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|Пашинян: Наши шаги должны быть адекватными, исходящими из оперативной ситуации и национальных интересов двух армянских республик
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АрмИнфо.Ереван готов без предусловий установить дипломатические отношения с Анкарой, армяно-турецкая границ никогда не была закрыта со стороны Армении. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем интервью телекомпании Al-Jazeera.
В программе "Talk to Al Jazeera" Пашинян коснулся смены власти в Армении и последствий этого, борьбы с коррупцией, нагорно-карабахского конфликта и закрытых границ с Турцией.
Коснувшись вопроса урегулирования нагорно-карабахского конфликта, Пашинян отметил, что он готов вести переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Он рассказал журналисту Al-Jazeera, что после революции в Армении власти гарантируют равные права для всех граждан, конкурентные условия для бизнеса. Пашинян заявил, что те, кто хочет вести бизнес в Армении, могут без опасений сделать это, так как правительство гарантирует безопасность каждого вклада.
|Роберту Кочаряну предъявлено обвинение по делу 1 марта; второй президент считает это бомбой, подложенной под армянскую государственность
|Глава Генштаба Армении встретился с военными консультантами из США
|Lydian Armenia представила видеоматериал, в котором фигурируют лица, замешанные в блокаде дорог Амулсара
|Министр здравоохранения и глава делегации ЕС в Армении обсудили перспективы сотрудничества
|Завершился трехчасовой допрос Роберта Кочаряна по делу 1 марта 2008 года
|Следственный комитет возбудил дело по факту превышения должностных полномочий руководством ГНКО "Национальный архив Армении"
|Дорожная полиции РА в скором времени перейдет на "балловые" административные наказания
|Пашинян: Эффективность расходования госсредств различными структурами составляет от силы 50%, остальное уходит в "мусор"
|Начался допрос второго президента Армении и генсека ОДКБ в рамках дела по событиям 1 марта 2008 года
|Министр диаспоры Армении с 10-дневным визитом посетит США
|Пашинян призвал должностных лиц и чиновников впредь быть более бдительными при изучении писем граждан
|Никол Пашинян: Армения готова без предусловий установить дипломатические отношения с Турцией
|Мушег Бабаян, возможно, предпочел увольнение допросу Кочаряна
|По информации СМИ инициатором перестрелки в ереванской общине Эребуни был замдиректора государственной филармонии Армении
|Давид Ананян: Если всех бизнесменов отправить за решетку, то у нас их просто не останется
|Министерство труда и социальных вопросов Армении инициирует обсуждения по закону "О профессиональных союзах"
|Давид Ананян: КГД в своей работе не может руководствоваться категориями "нравится- не нравится"
|И.о. исполнительного директора Всеармянского фонда "Айастан" обратился к донорам с открытым письмом
|При содействии "Beeline" для молодежи стартует Summer Business School 2018
|Премьер-министр РА: В борьбе с коррупций в Армении никакого компромисса не будет
|Глава Минохраны природы: проблема обрастания Севана водорослями обусловлена не только высоким температурным фоном
|На министерской конференции по обеспечению свободы религии в Вашингтоне был поднят вопрос о возвращении религиозной собственности армян, утраченной во время Геноцида
|Премьер-министр Пашинян: Армения должна быть готова к войне с Азербайджаном
|Председатель СК Айк Григорян предложил министру труда изучить процесс формирования списка социально необеспеченных семей и выделения им пособий
|Никол Пашинян: Российские погранвойска охраняют армяно-турецкую границу, что очень важно для Армении
|Пашинян: Разговор о продаже оружия Азербайджану будет продолжен, причем не только с Россией, но и Белоруссией - с партнерами Армении по ОДКБ
|Пашинян: Тяжела не "шапка мономаха", а боязнь разочаровать народ
|Допрос Роберта Кочаряна будет записан, но не обязательно предан гласности: Глава ССС
|Имя человека, внесшего залог в размере более 2 млн долларов за изменение меры пресечения Вачагана Казаряна не запомнилось главе ССС Армении
|Служебное расследование в отношении племянника экс-начальника Полиции Армении временно приостановлено
|Арцвик Минасян и Петр Свитальски обсудили перспективы сотрудничества
|КГД проводит мероприятия по контролю в сфере общественного питания
|Премьер-министр Армении обсудил работы по подготовке к 17-му Саммиту Франкофонии
|Посольство США и Минобразования РА подписали протокольный меморандум "Программа посольства США - Access. Обучение английскому языку"
|Директор Beeline по ИТ встретился c участниками Sevan Startup Sammit 2018
|В КГД Армении возбуждено уголовное дело в связи с махинациями при строительстве учебного центра Минфина в Дилижане
|Министр охраны природы Армении и посол Чехии в РА обсудили пути взаимодействия в сфере экологии
|Посол: Рассматривается возможность организации встречи Пашинян-Трамп в рамках заседания Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
|Пашинян объяснил, почему на заседание Межправсовета ЕАЭС едет он, а не первый вице-премьер Мирзоян
|Полиция Армения возбудила уголовное дело в отношении ряда криминальных авторитетов за похищение человека и вымогательство
|Бывший начальник полиции Армении: Я считаю, что Роберт Кочарян не виновен в событиях 1-го марта 2008 года
|Алик Саркисян: Во всех своих бедах бывший губернатор Арарата винит меня и хочет всячески опорочить мое имя в прессе
|Посол: "Фонд хорошего управления" поддержит госорганы Армении в вопросах совершенствования общественного управления
|Армения и Россия могут создать Фонд кино для поддержки совместных кинопроектов
|Минздрав Армении призывает граждан не купаться в обросших водорослями участках озера Севан
|Никол Пашинян: быть офицером армянской армии - значит посвятить свою жизнь защите Отечества
|Тоноян: Все виновные в инцидентах в армии наказываются по всей строгости закона - от должностей освобождаются и офицеры, и командующие
|Пашинян: Наши шаги должны быть адекватными, исходящими из оперативной ситуации и национальных интересов двух армянских республик
|Тоноян: Мы в ежедневном режиме раскрываем коррупционные преступления и в ежедневном режиме наказываем виновных
|Пашинян одобрил заявление Тонояна о применении в случае необходимости всего военного арсенала для достойного отпора противника
|Давид Тоноян: Мы всегда находимся в ожидании войны, причем не только со стороны Азербайджана
|Баку отреагировал на заявление министра обороны Арцаха о возможности уничтожения стратегических объектов АР
|Мамедьяров: Армянская сторона попросила время до организации встречи на высшем уровне
|Пограничное управление ФСБ России в РА задержало 5 нарушителей армяно-турецкой границы
|Глава охраны Царукяна останется под стражей
|В Ереване на заводе по производству стекол произошел взрыв
|Специальная следственная служба выступила с заявлением по поводу предполагаемого присвоения автомобилей Манвелом Григоряном
|Компания Lydian Armenia опровергает информацию <Армянского экологического фронта>
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 25-го июля
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