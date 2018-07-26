Четверг, 26 Июля 2018 16:03

АрмИнфо. Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна от должности освобожден заместитель главы Специальной следственной службы Мушег Бабаян.

Как сообщает пресс-служба правительства, Бабаян освобожден от должности, согласно собственному желанию.

По информации СМИ, именно Бабаян должен был сегодня осуществить допрос второго президента Армении Роберта Кочаряна в рамках дела по событиям 1 марта 2008 года.

Отметим, что Кочарян должен быть допрошен сегодня. Однако, как сообщил журналистам глава офиса второго президента Виктор Согомонян, время допроса, обнародованное рядом СМИ, неверное: "Кочарян должен быть допрошен не в 12:00, как об этом сообщают ряд СМИ, а в другое время. Но я не могу сказать, когда именно из соображений конфиденциальности". Согомонян также сообщил, что процесс допроса будет записан сотрудниками ССС, но эта запись, по его словам, не подлежит обнародованию.