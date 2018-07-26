Четверг, 26 Июля 2018 16:01

АрмИнфо.Председатель Комитета государственных доходов (КГД) Армении Давид Ананян как экономист, удовлетворен тем, что после уплаты налоговых недоимок в бюджет бизнесмены не привлекаются к правовой ответственности.

Как он заявил журналистам сегоня после заседания правительства, он не желает в дальнейшем видеть всех бизнесменов за решеткой: "Если всех бизнесменов отправить за решетку, то у нас их просто не останется". Как указал Ананян, восстановление причиненного за период прошлой деятельности ущерба уже является достаточной мерой наказания. "Будем считать, что мы привели в исполнение наказание, а бизнесмены искупили свои грехи перед общественностью>, - заключил он.