Четверг, 26 Июля 2018 15:05

АрмИнфо. Министерство труда и социальных вопросов Армении инициирует 31 июля обсуждения по закону "О профессиональных союзах". Об этом 26 июля на заседании правительства заявила глава ведомства Мане Тандилян.

По ее словам, целью предстоящей встречи станет обсуждение имеющихся пробелов и проблем в действующем законе в целях приведения его в соответствие с сегодняшними реалиями. Министр подчеркнула, что правительство республики в целом не возражает против поправок в законе, которые предложены группой депутатов от фракции "Блок Царукян". В настоящее время законом предусмотрено, что членами профсоюзов могут быть работники, которые заключили трудовой договор с работодателями в данной отрасли. Законодательством же предлагается изменить положение, дав возможность лицам, работающим в разных секторах, создавать и вступать в независимые профсоюзы. Законопроектом предлагается установить возможность создания независимого профсоюза и членства в нем, что сделает его доступным для всех людей, имеющих разные профессии и работающих у различных работодателей. Министр подчеркнула, что для исполнительного органа представленный законопроект приемлем, поскольку создает возможности для независимой работы профсоюзов.

Отметим, что Кабинет министров поддержал законопроект.