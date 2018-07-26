Четверг, 26 Июля 2018 15:02

АрмИнфо. Налоговое законодательство Армении не сильно нацелено на развитие определенных отраслей экономики. Об этом заявил в беседе с журналистами глава Комитета государственных доходов (КГД) Давид Ананян 26 июля после заседания правительства.

При этом, по словам Давида Ананян, он, как глава Комитета, ответственного за налоговое администрирование и собираемость налоговых доходов бюджета, не имеет права оценивать насколько "сносно" налоговое бремя для субъектов МСП. "Возможно для представителей МСБ, с точки зрения ведения бизнеса, действующее налоговое бремя не сильно терпимо, но для меня - оно терпимо, поскольку передо мной ставится задача обеспечить налоговые доходы госказны", - пояснил он.

На данном этапе, как заверил Ананян, КГД не осуществляет жестких мер налогового администрирования у субъектов малого и среднего предпринимательства. Вместе с тем он призвал всех тех, кто считает, что в их отношении ведется иная, противоречащая данной позиции политика, сообщить об этом в КГД.

По словам Ананяна, каждое обращение предпринимателей будет рассмотрено в индивидуальном порядке. Тем не менее, как указал глава налогового органа, он не опасается бунта представителей МСБ. "Мы не имеем права руководствоваться бунтами, мы должны следовать букве закона, Если мы считаем, что законодательство "плохое", то мы должны его пересмотреть>, - заявил он.

В сентябре с.г., как напомнил Давид Ананян, правительство планирует начать процесс реформирования налогового законодательства и с соответствующим пакетом законодательных изменений обратиться в парламент. До тех пор, пока не будет готов новый пакет, и он не станет реальностью, Комитет госдоходов, как орган, осуществляющий налоговое администрирование, обязан следовать и действовать в рамках действующего законодательства. "Если этот факт не по душе налогоплательщикам, извините нас, но мы не можем руководствоваться категориями "нравится - не нравится", - подчеркнул он.

Накануне, КГД, реагируя на жалобы налогоплательщиков распространило заявление, в котором говорилось о том, что налогово-таможенное ведомство по- возможности воздерживается от осуществления контрольных мероприятий или применения иных административных мер у субъектов малого и среднего предпринимательства. Согласно информации, с целью осуществления эффективного и адресного налогового администрирования налоговые проверки осуществляются у крупных налогоплательщиков, которые соответствующей системой были признаны рисковыми. "Тем не менее, если у налогоплательщиков есть факты и информация, свидетельствующая о том, что действия КГД или отдельных сотрудников ведомства нацелены на необоснованное вмешательство в деятельность субъектов МСП, или таковые имели мести быть в прошлом, то налогово-таможенное ведомство предлагает проинформировать об этом следующим образом: Почтовый адрес, г. Ереван, ул. Комитаса 35, 0051 или же - электронный адрес - khv_taxservice@mail.ru

Отметим, что неделей ранее, в беседе с журналистами глава КГД Давид Ананян заявил о том, что в ведомстве есть четкое указание не перегружать налоговым администрированием малый и средний бизнес. "Если же тот или иной сотрудник Комитета неверно понял данное ему указание, то мы должны освободить от занимаемой должности этого сотрудника. Мы также должны очистить поле и привлечь новых сотрудников", - заявил Ананян. Тем не менее, представители МСБ продолжают сигнализировать о продолжающемся натиске налоговых органов.