Четверг, 26 Июля 2018 14:42

АрмИнфо.И.о. исполнительного директора Всеармянского фонда "Айастан" Петрос Терзян обратился к донорам с открытым письмом.

Как сообщает пресс-служба фонда, в письме, в частности, говорится: "Моим первым шагом стала полная проверка счетов фонда. В результате выяснилось, что средства, использованные для личных целей бывшим исполнительным директором фонда, были полностью возвращены в течение короткого периода времени еще до проверок. И все же, в результате проверок была выявлена уязвимость системы наблюдения за счетами Фонда. Поэтому я потребовал немедленных действий по усилению контроля", - отметил Терзян, заявив, что в ближайшие дни будет объявлен конкурс кандидатов на должность исполнительного директора фонда. Выборы состоятся 10 сентября.

Терзян также заметил, что за последние 26 лет деятельность Фонда была прозрачной и соответствовала международным стандартам. "Были реализованы огромное количество полезных программ.

В настоящее время в рамках Фонда осуществляется около 60 проектов. Армении и Арцаху нужна эта общенациональная структура. Я убежден, что Фонд преодолеет сложности и при поддержке доноров реализует необходимые инновационные реформы, которые позволят осуществить важные и актуальные программы для граждан Армении и Арцаха".

Отметим, что 3 июля директор фонда "Айастан" Ара Варданян был задержан представителями СНБ. Согласно СНБ, директор фонда под давлением признался, что владел предоставленной фонду кредитной картой с кредитной линией в 25 млн драмов, которые он использовал в личных целях, в том числе во время ставок в он-лайн казино. Это не были средства фонда, а кретиная линия, выделенная ему. Варданян вернул потраченные с кредитной карты деньги еще до начала разбирательств. В следствие этого 10 июля Ара Варданян подал в отставку.

Согласно отчету в 2017 году фонд осуществил капвложения на сумму 5,7 млрд драмов.