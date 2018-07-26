Четверг, 26 Июля 2018 14:24

АрмИнфо.При содействии Beeline в Армении стартует Summer Business School 2018 для молодежи 14-18 лет. Цель - улучшение деловых навыков у молодежи. Летняя школа в этом году пройдет с 19 по 28 августа. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе компании, среди почетных гостей, которые встретятся с воспитанниками Summer Business School, будет генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин. 27 августа он с заключительной речью выступит на церемонии закрытия летнего лагеря.

Согласно источнику, набор участников летней школы завершится 10 августа. Максимальное количество участников - 150. Поступление - по собеседованию.

Для создания деловых связей в рамках учебного курса молодые люди посещают крупные компании, где встречаются с руководителями и сотрудниками, и знакомятся с накопленным опытом. Для воспитанников бизнес школы будут организованны 10 дневные занятия, соревнования и развлекательные мероприятия. По завершении обучения участники могут пройти стажировку или работать волонтерами в разных компаниях.

<Обучение молодежи - это обязанность всех нас, а знание о бизнесе и информационных технологиях имеет решающее значение для процветания будущего. Мы очень ценим и с ответственностью относимся к этим вопросам, и стараемся внести свой вклад в повышение качества жизни молодежи>, - отметил Генеральный директор Beeline в Армении А. Пятахин.

Отметим, что летняя бизнес-школа создана в 2017г организацией Slice Consulting для активной молодежи.

Напомним, что ЗАО <ВЕОН Армения> (торговая марка Beeline) входит в группу компаний Veon, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".