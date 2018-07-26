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 Четверг, 26 Июля 2018 14:07
Александр Аванесов

Премьер-министр РА: В борьбе с коррупций в Армении никакого компромисса не будет

Премьер-министр РА: В борьбе с коррупций в Армении никакого компромисса не будет

АрмИнфо. В борьбе с коррупций в Армении никакого компромисса не будет. Об этом 26 июля на заседании правительства заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, комментируя принятый исполнительным органом проект решения о продлении срока летнего призыва до 11 августа текущего года включительно.

Представляя проект решения, министр обороны РА Давид Тоноян подчеркнул, что летний призыв на действительную военную службы осуществляется с 1 мая по 31 июля включительно.  Однако в целях завершения процесса медицинского обследования призывников,  решения вопросов, связанных с предоставлением отсрочки для некоторых категорий граждан, есть необходимость в продлении срока летнего призыва до 11 августа.  В то же время, подчеркнул Давид Тоноян, сроки демобилизации военнослужащих остаются неизменными.

По словам Никола Пашиняна, некоторые должностные лица продолжают игнорировать  ранее озвученные заявления, касающиеся их детей. Они, как и прежде, продолжают предпринимать попытки оказывать давление на призывные комиссии, предлагать взятки за освобождение своих чад от службы в вооруженных силах, в результате чего оказываются за решеткой. "К сожалению, в системе организации призыва все еще имеются серьезные злоупотребления, что не может не вызывать озабоченности. Хочу еще раз подтвердить, что в  борьбе с коррупцией компромиссов не будет", - заявил Никол Пашинян.

Ранее сообщалось, что сын премьер-министра Армении Ашот Пашинян будет проходить службу в Армии обороны Арцаха.

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