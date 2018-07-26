Четверг, 26 Июля 2018 13:34

АрмИнфо.Проблема обрастания Севана водорослями обусловлена не только высоким температурным фоном. Об этом 26 июля заявил журналистам министр охраны природы Эрик Григорян.

По его словам, о рисках данного явления уже заявил Минздрав Армении. О природоохранных рисках свою точку зрения представят экологи после того, как в конце месяца проведут соответствующие изучения.

На сегодня, как указал Григорян, можно сказать, что проблема связана не только с высоким температурным фоном, но и скудными осадками и сбросом крайне загрязненных вод в бассейны страны. < В настоящее время действуют несколько водоочистительных станций, которые осуществляют лишь механическую очистку. Это необходимо исправить>, - заявил он.

Ранее эколог Карине Даниелян заявила, что проблема обрастания Севана водорослями настолько велика, что это грозит единственному крупному водоёму на территории Армении превращением в болото. <В советское время сорок различных институтов изучали состояние озера. И уже тогда было зафиксировано, что необходимо поднять уровень воды на 6 метров. Однако на данный момент это является минимальной необходимой нормой, которая способно обеспечить самоочищение озера" - сообщила эксперт.

Также Даниелян ,подчеркнула необходимость строительства новых водоочистительных станций, очищения рек и установления контроля над выбросами с берегов озера.

Меж тем, накануне Минздрав выступил с призывом к гражданам не купаться в обросших водорослями участках озера Севан. Как говорится в заявлении Минздрава, водоросли могут быть опасны для здоровья и стать причинами проявления таких болезней как астма, аллергия, вызвать головокружение, повышение температуры, колики в животе, боли в горле и суставах, проблемы с печенью.