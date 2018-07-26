Четверг, 26 Июля 2018 13:13

АрмИнфо.Исполнительный директор Армянского юридического центра правосудия и прав человека Кэйт Нагапетян на стартовавшей в Госдепе министерской конференции по обеспечению свободы религии подняла вопрос возвращения религиозной собственности утраченной армянским народом во время Геноцида в начале 20-ого века.

По ее словам, это поможет как-то смягчить последствия Геноцида армян. С ее словами согласился директор Управления по глобальному программированию Бюро демократии, прав человека и труда Государственного департамента Пэт Дэвис, подчеркнув, что возвращение собственности религиозных меньшинств поможет предотвратить повторение аналогичных преступлений в последующем. Отметим, что в конференции участвуют порядка 300 представителей организаций по защите религиозной собственности из 80 стран мира.

В Вашингтоне сегодня стартовала еще одна инициатива, призванная содействовать армянскому народу. Так конгрессмены Ричард Дурбин и Кэтрин Кларк представили в законодательный орган резолюцию по оказанию содействии Армении в восстановлении лесных массивов и доведении их территории до показателей 1990 года.