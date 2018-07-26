Четверг, 26 Июля 2018 12:52

АрмИнфо. Сейчас в нашем регионе очень напряженная ситуация в плане агрессивной политики Азербайджана, и есть очень большая вероятность войны. Об этом в интервью радиостанции "Эхо Москвы" заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Мы должны быть готовы к войне. Но и я, и все армяне, и все в Армении уверены, что у России есть все средства не допустить виток новой эскалации в нашем регионе и удержать Азербайджан от нападения на Армению и на Карабах. И я не могу поверить, что Россия - наш стратегический партнер, наш многовековой брат и наш многовековой друг не использует эти возможности, чтобы предотвратить войну. Я имею в виду политическое, геополитическое, экономическое влияние России на наш регион",- заявил Пашинян. Отвечая на вопрос о том, не было ли со стороны России предложения признать Крым "в обмен на признание Карабаха", Пашинян дал отрицательный ответ.

Говоря о службе своего сына в Карабахе, Пашинян заметил, что это является лучшим свидетельством тому, что армянская сторона стремиться к миру в регионе: "Я думаю, все мы понимаем, что когда я отправляю своего сына в Карабах, я не хочу, чтобы там началась война. Это не логично. Я был бы рад, если бы президент Алиев тоже отправил бы своего сына служить на передовую, поскольку в этом случае мы были бы уверены в том, что господин Алиев тоже не захочет, чтобы его сын погиб вследствие войны",- объяснил армянский премьер, при этом вновь заметив, что в результате милитаристской риторики Баку угроза войны возрастает.

Тем не менее, Пашинян заверил, что оптимистично настроен в решении карабахского конфликта. Отвечая на вопрос о том, готова ли армянская сторона к компромиссу, он заметил, что почему-то этот вопрос не задается Азербайджану: "Мы будем адекватны в любой ситуации. Мы не хотим войны. Но мы будем воевать, конечно, если Азербайджан начнет войну".

Касаясь вопроса беженцев, Пашинян заметил, что очень многие армяне бежали из Азербайджана без ничего: "Они просто не то, что бежали, они спаслись бегством, потому что их резали в Баку, в Сумгаите, в Кировабаде. Везде в Азербайджане. И карабахский конфликт стал таким, потому что азербайджанцы с помощью советской армии начали резать армян. Но никто не спрашивает - а был хоть один случай в Армении, чтобы против азербайджанцев имели место насильственные действия?" Он также подчеркнул, что Нагорный Карабах не был никогда в составе независимого Азербайджана. "И Нагорный Карабах вышел из состава Азербайджана по законам Советского Союза. Это очень важно зафиксировать",- подчеркнул армянский премьер.

Касаясь своей встречи с президентом Азербайджана Алиевым, Пашинян признался, что их в Москве познакомил Путин. "Но, к сожалению, это знакомство не было эффективным, поскольку в Брюсселе во время саммита НАТО мы опять встречались, но мы не здоровались. Так получилось:". В ответ на предложение "Эхо Москвы" позвонить Алиеву Пашинян признался, что это хорошая идея, просто у него нет номера телефона азербайджанского лидера.