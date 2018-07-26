Четверг, 26 Июля 2018 12:43

АрмИнфо.Председатель Следственного комитета Айк Григорян направил письмо министру труда и по социальным вопросам Армении Мане Тандилян, с тем, чтобы последняя упорядочила списки регистрации социально необеспеченных семей и процесс выделения им пособий.

Как сообщает пресс-служба СК, Григорян в частности отметил, что в Следственном комитете Армении расследуется дело по 178 статье УК РА. В письме, в частности, говорится: "СК было установлено, что сотрудники и начальник Степанавского территориального агентства социальной помощи Администрации Лорийской области, используя свое служебное положение, путем мошенничества сговорившись с "Айпостом" задались целью присвоить чужое имущество в особо крупных размерах. Старшие операторы, операторы и почтальоны "Айпоста", обслуживающий город Степанван и близлежащие территории вместе с сотрудниками Степанавского территориального агентства социальной помощи с 2013 по 2018 гг незаконно зарегистрировали нескольких жителей под видом малообеспеченных семей. И после того, как списки были одобрены в Центре технологий и осведомленности социальных служб "Норк", злоумышленники присвоили себе крупную сумму денег, поставив поддельные подписи в "Айпосте".

Учитывая все вышеперечисленное и не исключая, что подобные злоупотребления возможны в других территориальных агентствах, прошу сотрудников соответствующих органов внимательно изучать списки регистрации бенефициаров, а также процесс утверждения пособий".