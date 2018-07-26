Четверг, 26 Июля 2018 12:41

АрмИнфо. "Российские погранвойска охраняют армяно- турецкую границу, что очень важно для Армении". Об этом в интервью радиостанции "Эхо Москвы" заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, касаясь возможности изменения статуса российских погранвойск в Армении.

"Для нас очень хорошо, что наши вооруженные силы, фактически, освобождены от этого обязательства. Потому что для нас было бы большой нагрузкой взять на себя ответственность защиты этой долгой границы", - отметил премьер Армении.

Пашинян вновь подчеркнул, что в повестке российско-армянских отношений вопрос пересмотра статуса погранвойск РФ, выполняющих миссию в Армении, не стоит: " Я же об этом неоднократно заявлял. К сожалению, эти мои заявления-объявления не замечаются со стороны некоторых российских политологов, экспертов".

Что касается 102-й российской военной базы Гюмри, она, по словам премьера, очень важная часть системы безопасности республики Армения. "У нас есть договоры, и по этим договорам эта военная база имеет конкретные обязательства. Это не значит, что у нас нет никаких проблем с деятельностью военной базы и так далее, но, в общем, существование 102-й российской военной базы в Армении соответствует национальным интересам республики. Это не то, что соответствует моим представлениям или представлениям того или иного правительства. Это соответствует национальным интересам республики Армения - это ясно всем",- подчеркнул Пашинян, добавив, что этот вопрос пересмотру не подлежит.

Отметим, что пограничное управление ФСБ России в Армении занимается охраной государственной границы Армении с Турцией и Ираном. ФСБ России в Армении включает четыре пограничных отряда - в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри, а также отдельный контрольно-пропускной пункт в ереванском международном аэропорту Звартноц. Содержание российских пограничников в Армении (их численность - около 4,5 тысячи человек) обеспечивается правительствами обеих стран.

Что касается 102-ой российской военной базы, то она расположена в городе Гюмри. База несет боевое дежурство в рамках объединенной системы ПВО стран СНГ. Российская Федерация и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы. База оснащена зенитно-ракетными комплексами ЗРК С-300В, Бук- М1-2, легкими фронтовыми современными истребителями четвертого поколения МиГ-29, военно-транспортными вертолетами Ми-8МТ и ударными Ми-24П.