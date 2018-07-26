Четверг, 26 Июля 2018 12:32

АрмИнфо. "Я говорил на тему продажи российского оружия Азербайджану с президентом России Владимиром Путиным, но не хочу раскрывать нюансы этого разговора",- заявил в интервью "Эхо Москвы" премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Вместе с тем, Пашинян заверил, что разговор о продаже оружия будет продолжен, причем не только с Россией, но и Белоруссией - с партнерами Армении по ОДКБ. Тем не менее, он подчеркнул, что Армения не намерена покидать ряды ОДКБ и вступать в НАТО: "Армения является членом ОДКБ, и мы сейчас хотим, чтобы членство Армении в этой организации стало более эффективным. У нас есть кое-какие вопросы к нашим партнерам в ОДКБ, и сейчас наша цель - сделать эту организацию более эффективной". Тем не менее, армянский премьер заметил, что партнерство Армении с НАТО в рамках различных миротворческих программ будет продолжено. "Это сотрудничество не направлено против кого-либо. Мы в этих рамках сотрудничаем еще с Грузией, потому что, к сожалению, мы и Грузия имеем разные внешнеполитические векторы, и нам нужно как­то эту ситуацию сбалансировать. В рамках НАТО для нас очень важны наши отношения с Грузией",- пояснил Пашинян. Касаясь своих представлений о президенте России Владимире Путине, Пашинян признался, что представлял его более "тяжелым". "Но для меня было очень приятным сюрпризом то, что он очень прямой и искренний человек. Что устраивает меня в наших отношениях? То, что мы обо всем говорим прямо и искренне, и я сказал после моего последнего визита в Москву, что наши отношения, отношения между Арменией и Россией должны быть отношениями без темных углов. Что это значит? Это не значит, что мы во всем будем согласны всегда. Это означает то, что мы будем искренни друг с другом, Я думаю, что это самая большая дружба, когда два государства, два человека смотрят друг другу в глаза и разговаривают прямо, искренне и честно",- заметил Пашинян.