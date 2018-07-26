Четверг, 26 Июля 2018 12:21

АрмИнфо. "Тяжела не "шапка мономаха", а боязнь разочаровать народ, в смысле не исполнить его надежды, которые связываются с нашим правительством, со мной. Это большая честь иметь полное доверие своего народа, служить армянскому народу, служить республике Армении. Я эту ношу взял на себя не принудительно, а по моей воле. И я для меня это большое удовольствие",- признался в интервью "Эхо Москвы" премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Пашинян также рассказал, что новое правительство намерено ввести коррективы в Конституцию, в частности, отменить ценз на проживание в республике в течение последних пяти лет для претендентов на министерские посты в кабмине РА. "Мы это делаем, чтобы в полной мере реализовать потенциал Диаспоры",- объяснил премьер.