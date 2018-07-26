Четверг, 26 Июля 2018 12:16

АрмИнфо. В ходе допроса 2-го президента Армении Роберта Кочаряна по делу о 1 марта будет вестись видеозапись. Об этом сообщил журналистам глава ССС Сасун Хачатрян.

По его словам, соответствующее решение уже принято. Тем не менее, как указал Хачатрян, это не означает, что видеоматерил будет опубликован или предан гласности. Видеозапись, скорее всего, будет лишь приложена к делу.

Вместе с тем, глава следственного органа воздержался называть имя как следователя, который будет вести допрос, так и самого руководителя следственной группы. <Это ни Эдик Казарян, ни Мушег Бабаян (эти имена муссировали СМИ. Ред.)>, - заявил он, подчеркнув, что он на сегодня воздержится называть имена с тем, чтобы избежать лишнего внимания в их отношении.

Отметим, что второй президент Армении Роберт Кочарян 26-го июля вызван на допрос в ССС в качестве свидетеля. Допрос состоится в 12:

00. При этом он поставил условие, что допрос должен транслироваться в прямом эфире. Глава ССС Сасун Хачатрян заверил, что если Кочарян 26 июля не явиться на допрос, то будут предприняты соответствующие меры. В свою очередь, глава офиса второго президента Виктор Согомонян заверил, что Кочарян лично заинтересован в раскрытии событий 1 марта, чтоб впредь его имя не спекулировалось.

"Если все процессы будут проходить в правовом, а не политическом русле, Кочаряну нечего опасаться",- заверил Согомонян, при этом выразив недоумение новыми формулировками появившимися в деле. "К примеру, согласно материалам делам, получается, что бывшая власть, которая по нормам Конституции, несла ответственность за обеспечение конституционного строя, сама же пыталась его свергнуть, а кандидат в президенты от оппозиции Левон Тер-Петросян, набравший всего 21,5% голосов и провозгласивший себя президентом, пытался сохранить конституционный строй. Это не что иное, как правовой нонсенс",- заметил Согомонян. В качестве обвиняемого по делу проходит экс-министр обороны Микаэл Арутюнян.

Он обвиняется в попытке свержения конституционного строя путем вмешательства армии в политические процессы. Арутюнян, однако, находится за рубежом, в его отношении объявлен международный розыск. Отметим, что акции протеста против итогов президентских выборов 2008 года, на которых победу одержал Серж Саргсян, вылились 1- 2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, свыше 200 были ранены.