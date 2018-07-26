Четверг, 26 Июля 2018 11:29

АрмИнфо. Служебное расследование в отношении племянника экс-главы Полиции Армении Владимира Гаспаряна, сотрудника столичного Управления криминального розыска, временно приостановлено. Об этом 26 июля сообщил журналистам начальник армянской Полиции Валерий Осипян.

По его словам, в связи с тем, что материалы дела по факту избиения 13-летней девочки и ее отца направлены в Специальную следственную службу, само служебное расследование временно приостановлено.

Напомним, что 9 июля в сети появилась информация о том, что брат Владимира Гаспаряна Карен Гаспарян, его супруга и дочь запугали 13-летнюю девочку, жительницу Котайка, за то, что та попыталась в день праздника Варадавар облить машину Гаспарянов. Согласно информации, Гапарян остановил машину, подошел к девочке, схватил ее за волосы и попытался опустить ее голову в находившуюся поблизости канаву. Подоспевший на помощь девочке отец был увезен Гаспарянами в неизвестном направлении, избит с применением электрошокера. Его также унизили, заставив коленопреклоненно просить прощения у Гаспарянов. <Он сказал: я получаю удовольствие, когда передо мной встают на колени, а также получаю удовольствие, убивая человека. Вынужденно ради ребенка я встал на колени, чтобы отпустили. И после этого, после того как я встал на колени, меня снова ударили. Запугивая, что уничтожат семью, взорвут дом, если пойду на какой-нибудь шаг: Меня бил сын Карена Гаспаряна, а угрожал мне сам Карен Гаспарян>, - рассказал Саргсян, после инцидента оказавшийся в больнице с сотрясением мозга.

Уже 10 июля Валерий Осипян заверил, что сегодня в Армении совершенно иная ситуация, и родство с чиновниками и экс- чиновниками не освобождает никого от ответственности, если они совершили преступление. Вместе с тем, Осипян заметил, что Владимир Гаспарян вряд ли попытается вмешаться в следствие.