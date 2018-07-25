Среда, 25 Июля 2018 21:45

АрмИнфо.Министр экономического развития и инвестиций Армении 25 июля принял главу делегации ЕС в Армении, посла Петра Свитальского. Как сообщает пресс-служба министерства, Минасян отметил, что предыдущая неделя была богата встречами с высокопоставленными должностными лицами ЕС, что очень важно и подтверждает готовность сторон к эффективной совместной работе.

По просьбе посла министр представил процесс реформ в стране, рассказал об экономических импульсах, преставил инвестиционную политику государства и деловую среду.

В частности, ссылаясь на экономические показатели, министр отметил, что в первом полугодии зарегистрирован рост экономической активности на 8,9%, выросли объемы экспорта и импорта, что указывает на то, что экономика положительно реагирует на антикоррупционную кампанию нового правительства. Минасян заявил, что на данном этапе стране крайне необходимы институциональные системы и законодательные реформы. В этом контексте министр подчеркнул важность принятия соответствующих законов о государственно-частном партнерстве и защите иностранных инвестиций.

В завершении встречи стороны подтвердили свою приверженность развитию сотрудничества.