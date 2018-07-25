Среда, 25 Июля 2018 20:27

АрмИнфо.Комитет госдоходов РА (КГД) проводит мероприятия по контролю в сфере общественного питания. Как говорится в официальном сообщении Комитета, изменения в налоговом законодательстве были нацелены на предоставление возможности предпринимателям, ведущим деятельность в сфере общепита, оплачивать налоги исходя из объемов реализации, что с налоговой точки зрения более справедливо.

Согласно источнику, на последней встрече с представителями сферы общепита, которая прошла 25 января с.г., сотрудники КГД представили текущие риски, предложив субъектам хозяйствования пересмотреть свое поведение. Однако, результаты проводимого мониторинга и проверок свидетельствуют о том, что невыдача кассового чека и наличие незарегистрированных сотрудников для предпринимателей являются закономерностью.

КГД отмечает, что все мероприятия по контролю осуществляются в рамках предоставленных Комитету полномочий в соответствии с Налоговым Кодексом РА.

По данным Нацстатслужбы РА, услуг в сфере общепита в 2017 году было предоставлено на 112 млрд. драмов, с годовым ростом на 19,4%. В январе-мае 2018 года, выручка увеличилась на 24,4% - до 41 млрд. драмов.