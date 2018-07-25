Среда, 25 Июля 2018 20:21

АрмИнфо.Сегодня под руководством премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоялось рабочее совещание, в ходе которого обсуждались работы по подготовке к 17-му Саммиту Франкофонии, который пройдет в Ереване 11-12 октября.

Как сообщает пресс-служба правительства, Пашинян отметил важность проведения саммита на высоком уровне. "К нам прибудет большое число глав государств и правительств различных стран. Для нас очень важно обеспечить их безопасность. Надлежащая организация и проведение данного саммита в Армении - вопрос чести и достоинства нашей страны, даже аргументированные недостатки неприемлемы"- отметил Никол Пашинян.

В свою очередь представители рабочей группы, созданной под руководством вице-премьера Тиграна Авиняна, доложили премьер-министру о проделанной работе по ряду технических вопросов и отметили, что они работают в полном соответствии с запланированным графиком. С тем, чтобы организовать мероприятие на высоком уровне в организации Саммита также примут участие франкоязычные добровольцы.

За три дня до начала двухдневного Саммита состоится форум министров иностранных дел, на котором также будет проведено заседание Постоянного совета. Также, ожидается, что в рамках мероприятия будет проведен экономический форум, в котором примут участие около 350 компаний и предприятий из франкоязычных стран. В рамках форума пройдут церемонии заключения меморандумов о сотрудничестве.

Для освещения мероприятий в рамказ Саммита в Армению прибудут сотни журналистов из франкоязычных стран. Слоган саммита - "Жить вместе".