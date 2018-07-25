Среда, 25 Июля 2018 20:14

АрмИнфо.Посол США в РА Ричард Миллс и министр образования Армении Араик Арутюнян 25 июля подписали протокольный меморандум "Программа посольства США - Access. Обучение английскому языку".

Меморандум предусматривает организацию курсов по углубленному изучению английского языка в регионах Армении. Благодаря этой обновленной программе, в течение следующих 3 лет более 500 учащихся в возрасте от 13 до 18 лет из 15 регионов Армении будут иметь возможность развивать свои навыки владения английским языком. Занятия будут проводиться в государственных школах или общественных центрах, таких как Smart центр "Армянского детского фонда" в регионе Лори.

Во время встречи Р. Миллс и А. Арутюнян подписали соглашение по лонгации сроков уже действующей программы Access до 2021 года, которая дает возможность не только углубленного изучения английского языка, но и повышения квалификации преподавателей и педагогов, создания новой программы по преподаванию в армянских школах. "Знание языка позволяет приобщиться к истории и культуре нации", - сказал Р. Миллс.

Посол США и министр поблагодарили партнеров программы - <Армянский детский фонд> и "Проджект Гармони Интернешнл" за содействие в реализации проекта. По сей день в рамках этой программы курсы по изучению английского азыка прошли 580 армянских школьников.