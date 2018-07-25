Среда, 25 Июля 2018 19:44

АрмИнфо. Министерство культуры и спорта РК и республиканское объединение казахстанских хоровых дирижеров в рамках 20-летия Астаны готовит масштабный музыкальный проект - международный фестиваль «Астана - голос Мира», передает корреспондент МИА «Казинформ».

10-11 октября 500 артистов хора, представляющие пять континентов, различные религии и конфессии, впервые соберутся вместе на сцене Дворца мира и согласия, чтобы силой искусства призвать к миру без войн и терроризма. Предстоящий фестиваль состоится в рамках VI Съезда Лидеров мировых и традиционных религий, посвященного теме «Религиозные лидеры за безопасный мир». Организованный по инициативе Президента Нурсултана Назарбаева съезд сыграл важную роль в укреплении статуса Астаны в качестве центра мира, согласия и толерантности.

В министерстве культуры и спорта сообщили, что любителей музыки ждут выступления певческих коллективов из 20 стран мира - США, ЮАР, Израиля, Венгрии, Турции, Болгарии, России, Беларуси, Грузии, Азербайджана, Узбекистана, Киргизии, Шри-Ланки, Индонезии, КНР, Казахстана. «Во время фестиваля вы познакомитесь с разными жанрами и разными направлениями музыки, одним словом, вас ждет большой праздник музыки. Уверена, что фестиваль поможет людям лучше понимать друг друга, даже несмотря на то, что песни будут звучать на разных языках», - сообщает автор проекта, профессор Казахского национального университета искусств, председатель Совета РОО «Казахстанских хоровых дирижеров» Гульмира Куттыбадамова. Праздник музыки в поддержку мира пройдет с участием прославленных лауреатов международных премий - композитора и исполнителя Амикаэлы Гастон (США), дирижеров Габора Холлерунга (Венгрия), Зимфиры Полоз (Канада), заслуженного деятеля РК Беимбета Демеуова, Гульмиры Куттыбадамовой.