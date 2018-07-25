Среда, 25 Июля 2018 17:50

АрмИнфо.Директор Beeline по ИТ в Армении Алексей Ким встретился с участниками Sevan Startup Sammit 2018, где поделился своим опытом и знаниями, в частности, относительно технологии блокчейн.

Как сообщает пресс-служба компании, встреча с Алексеем Кимом прошла в формате Dialog Session, где участники стартапов имели возможность задавать вопросы, делиться идеями, получать советы и оценки. В частности, участников интересовали вопросы, касающиеся привлечения инвестиций, возможности публичных выступлений, а также работа действующего в Ереване Стартап Инкубатора Beeline. По завершению мероприятия один из стартапов получит возможность пройти инкубационный срок в Стартап Инкубаторе Beeline.

<Я услышал очень много интересных идей и уверен, что многие из них будут иметь большой успех. Надеюсь, мои советы также будут этому способствовать. Всем участникам саммита желаю найти инвесторов>, - сказал Алексей Ким.

Саммит в формате палаточного лагеря проходит с 22 по 29 июля, в котором примут участие около 1000 предпринимателей со всего мира: 120 стартапов, а также инвесторы, представители венчурных фондов, наставники и менторы, бизнес-эксперты и представители отрасли. Саммит направлен на создание новых путей сотрудничества между стартапами и инвесторами. Для стартапов будут организованы многочисленные обучающие сессии и конкурсы.

Beeline уже второй год выступает в качестве главного партнера саммита. В рамках партнерства с Фондом Startup Armenia компания окажет поддержку саммиту, в том числе предоставив интернет- доступ его участникам.

Напомним, что ЗАО <ВЕОН Армения> (торговая марка Beeline) входит в группу компаний Veon, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".