Среда, 25 Июля 2018 17:44

АрмИнфо.Комитет госдоходов (КГД) Армении возбудил уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями, служебного подлога и присвоения или растраты при строительстве учебного центра Министерства финансов "Дилижан".

Как сообщает пресс-служба КГД РА, Следственное управление ведомства 16-го июля получило результаты изучений Управления по защите госинтересов Генеральной прокуратуры Армении по строительству учебного центра Министерства финансов в Дилижане. В рамках изучения были получены данные о допущенных злоупотреблениях и хищениях в процессе строительства.

В ходе подготовки материалов были получены фактические данные о том, что уполномоченные должностные лица Министерства финансов и Комитета государственных доходов Армении, используя свое должностное положение вопреки интересам службы, исходя из личных корыстных, или иных групповых интересов, нарушая требования действующего законодательства, без осуществления установленного законом процесса закупки, заключения договора, установления предварительной сметы и представления обоснований, а также без соответствующего документального оформления через ЗАО "Саакяншин" осуществили строительные работы учебного центра в Дилижане. В отношении строительства, как указывается, не было ни авторского, ни технического контроля качества. Вместо этого, в течение 2013- 2015 г.. в условиях фактического завершения строительных работ, а в ряде случаев при их частичном завершении, с ЗАО "Саакяншин" были заключены 6 договоров о закупке по частичному осуществлению работ по реконструкции стоимостью в 2 млрд 356 млн 455 тыс драмов, после чего, спустя несколько дней, был составлен протокол о сдаче- приемке выполненных строительных работ и исполнительные акты, в тех случаях, когда практически невозможно в течение одного или нескольких дней начать и завершить осуществление строительных работ подобного типа и объёмов.

В ходе подготовки материалов добыты иные фактические данные о наличии других преступных деяний. "Следственное управление КГД РА 24 июля 208 года возбудило уголовное дело по признакам ч.1, ст. 308 (Злоупотребление должностными полномочиями), ч. 1, ст. 314 (Служебный подлог) и п.1 и 3, ч. 2-й, ст. 179-й (Присвоение или растрата) УК РА", - говорится в сообщении ведомства.

Строительство учебного центра Минфина вызвало в свое время громкие обсуждения в связи с затратами, которые Минфин за счет госсредств направляет на его оборудование. Чтобы было понятнее, что это за объект, перечислим некоторые из его <достоинств>. Есть одно главное здание и ряд других строений, 5 коттеджей с несколькими спальнями. Есть спа-центры, сауны, ресторан, несколько кафе и теннисных кортов, отдельная гостиница. Обставлен объект, мягко говоря, роскошно. Двери итальянские, деревянные и бронированные, плиты из пресс-гранита производства ОАЭ, керамические умывальники, унитазы, биде. Только по одному договору выплачен 41 млн драм за кухонные принадлежности: специальные вилки для рыбы, другие - для стейков, хромированные ножницы для сигар, ложки для льда, шейкеры, 114 металлических контейнеров для салфеток по 40 тыс драм каждый, а каждая мыльница стоит 60 тыс драм. Каждое из увеличивающих зеркал в ванных стоит 100 долларов, занавеси германские. Все строение облицовано полированным травертином. Словом, только по официальным документам, на все это потрачено из госбюджета 26 млрд драм, или около 60 млн долларов. Скажем для сравнения, что строительство в центре Еревана огромной гостиницы под международным брендом потребовало 23 млн долларов.

Несмотря на то, что Центр изначально предусматривался для нужд сотрудников налоговых и таможенных органов, в 2016 году, сразу после смены правительства учебный центр был передан на госбаланс с учетом нецелесообразности эксплуатации Центра со стороны Комитета по госдоходам и с условием дальнейшей его передачи в право пользования другому лицу. Далее было принято решение - движимое и недвижимое имущество центра переходит на баланс Минобороны для организации военно-образовательного процесса лицея им. Монте Мелконяна.