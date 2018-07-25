Среда, 25 Июля 2018 17:38

АрмИнфо.Министр охраны природы Эрик Григорян принял делегацию под руководством посла Чехии в Армении Петра Микиску.

Как сообщает пресс-служба министерства, в ходе встречи посол Микиска представил программу, осуществляемую на севере Армении, согласно которой были проведены лабораторные исследования, чтобы выяснить влияние горнорудных работ на окружающую среду и здоровье человека, а также способствовать участию общественности в процессе принятия решений.

В свою очередь министр Григорян ознакомил гостей с законодательными и институциональными реформами в Армении, которые обеспечивают публичные обсуждения запланированных мероприятий с участием общественности в процессе принятия решений.

Микиска также сообщил, что результаты осуществленных исследований, после того как они будут обработаны, будут представлены в Министерство охраны природы Армении. Министр Григорян счел полезным проведение таких исследований, осуществляемых партнерскими организациями, отметив, что они способствует повышению эффективности политики в этом секторе.