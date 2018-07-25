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АрмИнфо.Министр охраны природы Эрик Григорян принял делегацию под руководством посла Чехии в Армении Петра Микиску.
Как сообщает пресс-служба министерства, в ходе встречи посол Микиска представил программу, осуществляемую на севере Армении, согласно которой были проведены лабораторные исследования, чтобы выяснить влияние горнорудных работ на окружающую среду и здоровье человека, а также способствовать участию общественности в процессе принятия решений.
В свою очередь министр Григорян ознакомил гостей с законодательными и институциональными реформами в Армении, которые обеспечивают публичные обсуждения запланированных мероприятий с участием общественности в процессе принятия решений.
Микиска также сообщил, что результаты осуществленных исследований, после того как они будут обработаны, будут представлены в Министерство охраны природы Армении. Министр Григорян счел полезным проведение таких исследований, осуществляемых партнерскими организациями, отметив, что они способствует повышению эффективности политики в этом секторе.
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|Посольство США и Минобразования РА подписали протокольный меморандум "Программа посольства США - Access. Обучение английскому языку"
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|Тоноян: Все виновные в инцидентах в армии наказываются по всей строгости закона - от должностей освобождаются и офицеры, и командующие
|Пашинян: Наши шаги должны быть адекватными, исходящими из оперативной ситуации и национальных интересов двух армянских республик
|Тоноян: Мы в ежедневном режиме раскрываем коррупционные преступления и в ежедневном режиме наказываем виновных
|Пашинян одобрил заявление Тонояна о применении в случае необходимости всего военного арсенала для достойного отпора противника
|Давид Тоноян: Мы всегда находимся в ожидании войны, причем не только со стороны Азербайджана
|Баку отреагировал на заявление министра обороны Арцаха о возможности уничтожения стратегических объектов АР
|Мамедьяров: Армянская сторона попросила время до организации встречи на высшем уровне
|Пограничное управление ФСБ России в РА задержало 5 нарушителей армяно-турецкой границы
|Глава охраны Царукяна останется под стражей
|В Ереване на заводе по производству стекол произошел взрыв
|Специальная следственная служба выступила с заявлением по поводу предполагаемого присвоения автомобилей Манвелом Григоряном
|Компания Lydian Armenia опровергает информацию <Армянского экологического фронта>
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 25-го июля
|Погиб военнослужащий вооруженных сил Армении
|Супруга Никола Пашиняна и глава СНБ Армении с супругой посмотрели балет "Гаяне" на сцене Большого театра России
|Премьер-министр Армении направил телеграмму соболезнования своему греческому коллеге
|"Кэтрин-Групп" и еще 3 аффилировнные с ней компании выплатили в бюджет около 600 млн драмов, но, как оказалось, этим не отделались
|На кладбище села Геганист обнаружен схрон оружия
|Вачаган Казарян внес залог в размере 1 млрд драмов и уже отпущен на свободу
|Министр: Случаи смерти в Армии обороны Арцаха сократились примерно на 40%
|Приложение Мобайл Банкинг Ардшинбанка предоставляет возможность осуществлять все банковские операции в любой точке мира
|Левон Мнацаканян: Автомобили, обнаруженные у Манвела Григоряна, не имеют отношения к Армии обороны Арцаха
|Мнацаканян: в Арцахе служат все, даже сыновья президента
|Посольство Армении в Греции задействовало горячую линию для пострадавших от пожаров граждан РА
|В Ереване снова ожидается аномальная жара
|Министр обороны НКР: Армия является аполитичной структурой и не имеет права участвовать в политических процессах
|"Сасна црер" и "Учредительный парламент" намерены создать и консолидироваться в единую партию
|Левон Мнацаканян: Мы считаем, что со стороны Азербайджана возможна любая провокация
|Посол: Организация встречи Пашинян-Трамп находится в повестке внешнеполитических ведомств Армении и США
|Противник вновь подверг обстрелу село Барекамаван Тавушской области Армении
|"Слухи о моей отставке сильно преувеличены" - Давид Санасарян
|Баку отреагировал на заявление Пашиняна
|ССС возбудила уголовное дело по факту хищения сумм в особо крупных размерах должностными лицами полиции
|Чемпионат Армении по футболу стартует 4 августа в Ереване
|На сцене Большого театра в Москве состоится показ балета "Гаяне"
|Конгрессмены США призывают президента Трампа встретиться с премьером Пашиняном
|Lydian Armenia не имеет никакого отношения к возбужденному в Следственном комитете уголовному делу
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 24-го июля
|Молодые офицеры ВС Армении выбрали места для дальнейшего прохождения службы
|Министр: Сотрудничество Армении с Германией в военной сфере находится на высоком уровне
|Службы сертификации Арцаха будут интегрированы с соответствующими структурами Армении
|Ереван входит в топ-5 летних путешествий россиян в города стран СНГ
|Армянский министр настаивает на привлечении главы общины Азатамут к уголовной ответственности
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