Среда, 25 Июля 2018 17:31

АрмИнфо. Рассматривается возможность организации встречи Пашинян-Трамп в рамках заседания Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом в беседе с журналистами сообщил посол США в РА Ричард Миллс.

По его словам, обе стороны хотят этой встречи, но все должны осознать, что графики двух лидеров очень насыщены, и их администрации пытаются найти окно для ее организации. "Однако на данный момент пока нет решения о проведении встречи",- заявил посол, добавив, что, несмотря на это, за последнее время было много встреч на высоком уровне между представителями США и Армении.

"За последние 6 недель президент РА Армен Саркисян побывал в США и встретился с госсекретарем Помпео, много встреч на высоком уровне в Нью-Йорке и Вашингтоне провел первый вице-премьер Арарат Мирзоня, сейчас в США находится министр юстиции РА Артак Зейналян",- отметил посол, выразив удовлетворение уровнем двусторонних отношений.

Посол также выразил удовлетворение процессом демократических реформ и борьбой с коррупцией в Армении.