Среда, 25 Июля 2018 16:04

АрмИнфо. Полиция Армения возбудила уголовное дело в отношении ряда криминальных авторитетов за похищение человека и вымогательство.

Как сообщает пресс-служба Полиции РА, Главное управление по борьбе с организованной преступностью получило оперативные данные о том, что так называемые "воры в законе" 41-летний Саргсян Артем Юрикович, известный в криминальном мире под кличкой Артем Саратовский, и известный криминальный авторитет 41-летний Артур Казарян, по кличке Туй (Канаерци Туй) с группой лиц в марте 2013 года похитили 37-летнего жителя Еревана.

Лишив его свободы и применив насилие над ним, они вынудили "пленника" отказаться от своей доли в 150 тыс долларов в предприятии по производству хлеба. "По факту похищения человека и вымогательства 23 июля в Полиции РА возбуждено уголовное дело. Дело направлено в Следственный комитет для дальнейших следственных действий", - говорится в сообщении.