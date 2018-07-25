Среда, 25 Июля 2018 15:55

АрмИнфо. Я думаю, что имя второго президента Армении Роберта Кочаряна не следует связывать с событиями 1-го марта 2008 года. Об этом 25 июля на пресс-конференции заявил депутат Национального Собрания Армении, бывший начальник полиции Алик Саркисян.

Он отметил, что не хотел бы подробно обсуждать данную тему, но при этом подчеркнул, что неправильно связывать данные события со вторым президентом Армении. "Нынешняя власть находилась в эпицентре данных событий, и я уверен, что они не хуже нас осведомляемы о том, что на самом деле произошло 1-го марта 2008 года. Я надеюсь, что данные события будут в ближайшее время раскрыты и все виновные понесут заслуженное наказание", - подчеркнул Саркисян.

Отметим, что второй президент Армении Роберт Кочарян 26-го июля вызван на допрос в ССС в качестве свидетеля. При этом он поставил условие, что допрос должен транслироваться в прямом эфире. Глава ССС Сасун Хачатрян заверил, что если Кочарян 26 июля не явиться на допрос, то будут предприняты соответствующие меры. В свою очередь, глава офиса второго президента Виктор Согомонян заверил, что Кочарян лично заинтересован в раскрытии событий 1 марта, чтоб впредь его имя не спекулировалось.

"Если все процессы будут проходить в правовом, а не политическом русле, Кочаряну нечего опасаться",- заверил Согомонян, при этом выразив недоумение новыми формулировками появившимися в деле. "К примеру, согласно материалам делам, получается, что бывшая власть, которая по нормам Конституции, несла ответственность за обеспечение конституционного строя, сама же пыталась его свергнуть, а кандидат в президенты от оппозиции Левон Тер-Петросян, набравший всего 21,5% голосов и провозгласивший себя президентом, пытался сохранить конституционный строй. Это не что иное, как правовой нонсенс",- заметил Согомонян. В качестве обвиняемого по делу проходит экс-министр обороны Микаэл Арутюнян.

Он обвиняется в попытке свержения конституционного строя путем вмешательства армии в политические процессы. Арутюнян, однако, находится за рубежом, в его отношении объявлен международный розыск. Отметим, что акции протеста против итогов президентских выборов 2008 года, на которых победу одержал Серж Саргсян, вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, свыше 200 были ранены.