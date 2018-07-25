Среда, 25 Июля 2018 15:44

АрмИнфо.Во всех своих бедах бывший губернатор Арарата Вардгес Овакимян обвиняет меня и хочет всячески опорочить мое имя в прессе. Об этом 25 июля на пресс-конференции заявил депутат парламента Армении, бывший начальник полиции Алик Саркисян.

Он отметил, что Вардгес Овакимян считает, что именно по просьбе Саркисяна он был отстранен от должности губернатора Араратской области. "У Овакимяна были проблемы с Дорожной полицией, которая периодически останавливала его или его сына. Кроме того, его сын несколько раз попадал в различные передряги, которые доходили до суда, и во всем этом Овакимян винил исключительно меня, поскольку я в о время являлся начальником Полиции", - отметил депутат.

"С 1 ноября 2011 года, то есть с того самого дня как я подал в отставку от должности начальника Полиции, мне стали поступать письма с обвинениями в мой адрес от Овакимяна, который пытался с помощью шантажа выманить у меня сумму в 60.000 долларов. Овакимян заявлял, что по моей вине он терпел убытки и требовал компенсировать их", - подчеркнул Саркисян.

Депутат отметил, что Овакимян утверждает, что Саркисян взял у него деньги для трудоустройства одного из знакомых бывшего губернатора Арарата. "Я даже не знаю, о ком идет речь, и кто эти люди. Я никогда в жизни не принимал и не принимаю на работу кого бы то ни было по протекции, более того, я никогда и ни с кого не брал взяток", - заявил Саркисян. Более того, по словам депутата, Овакимян сам отмечает, что он осуществлял посредничество во взяточничестве, что само по себе является уголовным преступлением.

Бывший начальник полиции также заявил, что Вардгес Овакимян марает его имя в прессе. Более того, по словам депутата, бывший губернатор Арарата явился в офис РПА и, встретившись с Сержем Саргсяном, в очередной раз попытался очернить его перед главой партии. "После этого, я понял, что данная ситуация не имеет конца и так больше продолжаться не может. Овакимян заявлял, что ему нечего терять и его единственной целью является очернить перед всеми мое имя. Я очень оскорблен всем происходящим, и не прощу всего этого", - заявил депутат. Он отметил, что в связи с данным делом сегодня же подаст в суд и будет требовать компенсации за нанесенный его репутации ущерб. "Мне не нужно ни копейки из денег Овакимяна, я хочу только одного, чтобы он публично принес мне извинения и опроверг ранее распространенную обо мне информацию. Если он и компенсирует мне моральный ущерб, я все деньги направлю на благотворительность", - подчеркнул Саркисян.

В заключении депутат отметил, что он приглашал в ССС для дачи показаний в качестве потерпевшего. "Ведь это я заявил о шантаже, так как больше не мог мириться с данной ситуацией. Я думаю, что у Овакимяна проблемы со здоровьем, я потребую судмедэкспертизу", - заключил депутат.

Отметим, что в Следственном комитете Армении было возбуждено уголовное дело по факту вымогательства и шантажа, а также получения и дачи взятки и пособничестве во взяточничестве. Депутат Парламента, бывший начальник полиции Алик Саркисян подал заявление о том, что бывший губернатор Арарата пытается путем шантажа выманить у него сумму в размере $60.000. В свою очередь бывший губернатор Арарата Вардгес Овакимян заявил, что он в свое время просил трудоустроить в полицию сына его бывшего сотрудника и передал Саркисяну взятку, однако тот не принял данного молодого человека на работу и не вернул деньги. Так как материалы по данному делу содержат признаки преступлений предусмотренных 182, 311 и 312 статьями УК РА, главное управление СК возбудило уголовное дело и приняло решение отправить его в ССС.