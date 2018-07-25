Среда, 25 Июля 2018 15:41

АрмИнфо.Министр ЧС Армении Грачья Ростомян принял посла Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в РА Джудит Маргарет Фарнворт (Judith Margaret Farnworth). Стороны обсудили перспективы углубления сотрудничества и новые пути взаимодействия.

Как сообщает пресс-служба Министертсва, Ростомян поблагодарил посольство Великобритании и Северной Ирландии в РА за вклад в развитие человеческих ресурсов, в частности за совершенствование навыков владения английским языком среди спасателей.

Джудит Маргарет Фарнворт, в свою очередь, выразила удовлетворение положительными результатами сотрудников МЧС, зафиксированных в ходе проведенных курсов и тренингов по оказанию первой помощи, а также на тему основ биообеспечения с участием экспертов СК и Национальной гвардии американского штата Канзас, подчеркнув, что аналогичное мероприятие планируется провести в сентябре с.г.

Вместе с тем, посол сообщила, что РА в этом году впервые стала бенефициарием "Фонда хорошего управления" СК, в рамках которого британская сторона готова оказать соответствующее содействие госорганам Армении в вопросах совершенствования общественного управления.