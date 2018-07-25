Среда, 25 Июля 2018 15:31

АрмИнфо. Армения и Россия могут создать Фонд кино для поддержки совместных кинопроектов. Об этом, как передает пресс-служба Министерства культуры РФ, в рамках встречи с министром культуры Армении Лилит Макунц сообщил глава Минкульта России Владимир Мединский. Он напомнил, что ранее обсуждал эту идею с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в ходе своего июньского визита в республику.

<У нас есть совместные кинопроекты, несколько лет назад вышел фильм <Землетрясение>, в этом году - <Спитак>, который получил <Серебряного Георгия> за лучшую режиссуру на последнем ММКФ>, - сказал Владимир Мединский, подчеркнув, что у двух стран существует достаточно много интересных общих тем, которые могли бы лечь в основу тех или иных лент.

По его словам, фонд с общим капиталом мог бы выступать заказчиком как производства, так и продвижения совместных картин, а механизм его учреждения <может быть очень простым>, <без бюрократической надстройки>.

<Это может быть некое юридическое лицо, у которого есть директор с армянской и российской стороны и экспертный совет, которые решают, какие проекты поддерживать. Это могут быть как социальные, так и коммерческие ленты>, - сказал Владимир Мединский, добавив, что на последние фонд мог бы выделять деньги, например, на возвратной основе. Также, по его словам, можно рассмотреть вариант создания частно-государственной организации.

<Мы можем не только охватить зрительскую аудиторию России и Армении, но и объединить усилия по продвижению наших картин за рубежом, так как российская и армянская диаспоры в мире достаточно большие>, - подчеркнул министр.

Министр культуры Армении Лилит Макунц со своей стороны назвала создание российско-армянского фонда кино хорошей идеей. <Надо понять, какие шаги должны быть предприняты в этом направлении, понять формат и то, какие ресурсы, человеческие и финансовые, нужны>, - сказала она, выразив уверенность, что такая организация будет способствовать появлению новых талантливых режиссеров.

В заключение встречи глава Минкультуры России пригласил свою визави принять участие в VII Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который пройдет с 15 по 17 ноября этого года.