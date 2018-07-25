Среда, 25 Июля 2018 14:47

АрмИнфо.Минздрав Армении призывает граждан не купаться в обросших водорослями участках озера Севан.

Как говорится в заявлении Минздрава, водоросли могут быть опасны для здоровья и стать причинами проявления таких болезней как астма, аллергия, вызвать головокружение, повышение температуры, колики в животе, боли в горле и суставах, проблемы с печенью.

В случае появления подобных симптомов после купания в озере Минздрав призывает обратиться к врачам.