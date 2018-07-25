Среда, 25 Июля 2018 14:35

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян 25 июля присутствовал на выпускном мероприятии военных учебных заведений Министерства обороны Армении. Глава правительства поздравил выпускников с окончанием учебы, получением первого офицерского звания, и лично вручил дипломы группе выпускников.

В частности, обращаясь к присутствующим, Никол Пашинян, отметил, что быть офицером армянской армии - значит посвятить свою жизнь защите Отечества. Посвятив жизнь обеспечению мирной и спокойной жизни других граждан, по словам премьера, офицеры, по сути, жертвуют спокойствием своих родных. В этом контексте, как заявил Пашинян, ему хочется верить, что они посвятили себя военному делу с чувством осознания своей миссии.

Вместе с тем, Никол Пашинян выразил уверенность в том, что "завтра армянская армия не будет такой, какой была вчера", поскольку в завтрашней армии будут новые офицеры. "Хочется верить, уверен, что каждый из вас осознает, что своим присутствием, своей деятельностью, своим новым статусом добьется перемен в армии", - указал он, подчеркнув важность осознания значимости каждого офицера.

Как подчеркнул премьер, быть командиром, значит - нести ответственность за других, иметь волю и решимость в самый решающий момент не только дать приказ пожертвовать собой, но и сохранять волю к победе, волю нести победу народу, стране, Отечеству.