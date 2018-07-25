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АрмИнфо. Инцидент со смертельным исходом, который произошел накануне в армянских ВС, был результатом несчастного случая, а не неуставных отношений. Об этом в беседе с журналистами сообщил министр обороны Армении Давид Тоноян, добавив, что об этом свидетельствуют материалы предварительного следствия. При этом он подчеркнул, что руководство МО делает все возможное для минимизации подобных случаев.
Отметим, что накануне в одной из воинских частей ВС погиб военнослужащий Жора Петросян. По предварительным данным, он погиб в результате нарушения сослуживцем норм применения оружия.
А вот другой инцидент со смертельным исходом, произошедший месяц назад в Карвачаре, по словам министра, был результатом неуставных отношений. Как отметил Тоноян, сослуживец выстрелил в сослуживца, будучи в нетрезвом состоянии. При этом министр подчеркнул, что нельзя допустить применения в армии алкоголя. "Мы работаем в этом направлении, но:",- отметил Тоноян, подчеркнув, что все виновные подобных инцидентов наказываются по всей строгости закона. "От должностей освобождаются и офицеры, и командующие, помимо привлечения к ответственности самих виновников инцидентов. Мы в этом направлении, а также в направлении искоренения иных преступлений, в том числе и коррупционных ведем большую работу",- резюмировал Тоноян. Отметим, что в результате неуставных отношений в одной из воинских частей Карвачара 22 июня погиб военнослужащий Ованнес Мелконян.
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|Премьер-министр Армении обсудил работы по подготовке к 17-му Саммиту Франкофонии
|Посольство США и Минобразования РА подписали протокольный меморандум "Программа посольства США - Access. Обучение английскому языку"
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|В КГД Армении возбуждено уголовное дело в связи с махинациями при строительстве учебного центра Минфина в Дилижане
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|Посол: Рассматривается возможность организации встречи Пашинян-Трамп в рамках заседания Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
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|Бывший начальник полиции Армении: Я считаю, что Роберт Кочарян не виновен в событиях 1-го марта 2008 года
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|Никол Пашинян: быть офицером армянской армии - значит посвятить свою жизнь защите Отечества
|Тоноян: Все виновные в инцидентах в армии наказываются по всей строгости закона - от должностей освобождаются и офицеры, и командующие
|Пашинян: Наши шаги должны быть адекватными, исходящими из оперативной ситуации и национальных интересов двух армянских республик
|Тоноян: Мы в ежедневном режиме раскрываем коррупционные преступления и в ежедневном режиме наказываем виновных
|Пашинян одобрил заявление Тонояна о применении в случае необходимости всего военного арсенала для достойного отпора противника
|Давид Тоноян: Мы всегда находимся в ожидании войны, причем не только со стороны Азербайджана
|Баку отреагировал на заявление министра обороны Арцаха о возможности уничтожения стратегических объектов АР
|Мамедьяров: Армянская сторона попросила время до организации встречи на высшем уровне
|Пограничное управление ФСБ России в РА задержало 5 нарушителей армяно-турецкой границы
|Глава охраны Царукяна останется под стражей
|В Ереване на заводе по производству стекол произошел взрыв
|Специальная следственная служба выступила с заявлением по поводу предполагаемого присвоения автомобилей Манвелом Григоряном
|Компания Lydian Armenia опровергает информацию <Армянского экологического фронта>
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 25-го июля
|Погиб военнослужащий вооруженных сил Армении
|Супруга Никола Пашиняна и глава СНБ Армении с супругой посмотрели балет "Гаяне" на сцене Большого театра России
|Премьер-министр Армении направил телеграмму соболезнования своему греческому коллеге
|"Кэтрин-Групп" и еще 3 аффилировнные с ней компании выплатили в бюджет около 600 млн драмов, но, как оказалось, этим не отделались
|На кладбище села Геганист обнаружен схрон оружия
|Вачаган Казарян внес залог в размере 1 млрд драмов и уже отпущен на свободу
|Министр: Случаи смерти в Армии обороны Арцаха сократились примерно на 40%
|Приложение Мобайл Банкинг Ардшинбанка предоставляет возможность осуществлять все банковские операции в любой точке мира
|Левон Мнацаканян: Автомобили, обнаруженные у Манвела Григоряна, не имеют отношения к Армии обороны Арцаха
|Мнацаканян: в Арцахе служат все, даже сыновья президента
|Посольство Армении в Греции задействовало горячую линию для пострадавших от пожаров граждан РА
|В Ереване снова ожидается аномальная жара
|Министр обороны НКР: Армия является аполитичной структурой и не имеет права участвовать в политических процессах
|"Сасна црер" и "Учредительный парламент" намерены создать и консолидироваться в единую партию
|Левон Мнацаканян: Мы считаем, что со стороны Азербайджана возможна любая провокация
|Посол: Организация встречи Пашинян-Трамп находится в повестке внешнеполитических ведомств Армении и США
|Противник вновь подверг обстрелу село Барекамаван Тавушской области Армении
|"Слухи о моей отставке сильно преувеличены" - Давид Санасарян
|Баку отреагировал на заявление Пашиняна
|ССС возбудила уголовное дело по факту хищения сумм в особо крупных размерах должностными лицами полиции
|Чемпионат Армении по футболу стартует 4 августа в Ереване
|На сцене Большого театра в Москве состоится показ балета "Гаяне"
|Конгрессмены США призывают президента Трампа встретиться с премьером Пашиняном
|Lydian Armenia не имеет никакого отношения к возбужденному в Следственном комитете уголовному делу
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 24-го июля
|Молодые офицеры ВС Армении выбрали места для дальнейшего прохождения службы
|Министр: Сотрудничество Армении с Германией в военной сфере находится на высоком уровне
|Службы сертификации Арцаха будут интегрированы с соответствующими структурами Армении
|Ереван входит в топ-5 летних путешествий россиян в города стран СНГ
|Армянский министр настаивает на привлечении главы общины Азатамут к уголовной ответственности
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