Среда, 25 Июля 2018 14:11

АрмИнфо. Инцидент со смертельным исходом, который произошел накануне в армянских ВС, был результатом несчастного случая, а не неуставных отношений. Об этом в беседе с журналистами сообщил министр обороны Армении Давид Тоноян, добавив, что об этом свидетельствуют материалы предварительного следствия. При этом он подчеркнул, что руководство МО делает все возможное для минимизации подобных случаев.

Отметим, что накануне в одной из воинских частей ВС погиб военнослужащий Жора Петросян. По предварительным данным, он погиб в результате нарушения сослуживцем норм применения оружия.

А вот другой инцидент со смертельным исходом, произошедший месяц назад в Карвачаре, по словам министра, был результатом неуставных отношений. Как отметил Тоноян, сослуживец выстрелил в сослуживца, будучи в нетрезвом состоянии. При этом министр подчеркнул, что нельзя допустить применения в армии алкоголя. "Мы работаем в этом направлении, но:",- отметил Тоноян, подчеркнув, что все виновные подобных инцидентов наказываются по всей строгости закона. "От должностей освобождаются и офицеры, и командующие, помимо привлечения к ответственности самих виновников инцидентов. Мы в этом направлении, а также в направлении искоренения иных преступлений, в том числе и коррупционных ведем большую работу",- резюмировал Тоноян. Отметим, что в результате неуставных отношений в одной из воинских частей Карвачара 22 июня погиб военнослужащий Ованнес Мелконян.