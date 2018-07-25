Среда, 25 Июля 2018 13:40

АрмИнфо."Да, мы продолжаем считать участие Степанакерта в переговорах очень важным, я уже говорил, что могу вести переговоры от имени Армении, но не Арцаха, поскольку Арцах имеет свое руководство",- заявил в беседе с журналистами премьер-министр Армении Никол Пашинян.

При этом он подтвердил позицию армянской стороны о готовности продолжить переговоры и решить конфликт исключительно мирным путем. Пашинян также подчеркнул, что все шаги и решения должны быть созвучны сложившимся реалиям и исходить из них. "Позиции и решения не должны быть стереотипными",- отметил он, подчеркнув, что мирное решение карабахского конфликта является очень важным, и этого можно добиться, но при условии наличия соответствующей атмосферы. При этом армянский премьер заметил, что Баку своими милитаристскими заявлениями и провокациями препятствует созданию такой атмосферы. "Ну а мы будем определять свои действия в соответствии с развитием ситуации. Если Азербайджан пересмотрит свои подходы и будет содействовать установлению атмосферы мира, наши шаги будут соразмерными. Если же ситуация будет развиваться в ином русле, и в этом случае наши шаги будут соразмерными. Наши шаги должны быть адекватными, исходящими их оперативной ситуации и национальных интересов двух армянских республик",- резюмировал Пашинян