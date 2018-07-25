Среда, 25 Июля 2018 13:38

АрмИнфо.Борьба с коррупцией в армии продолжается в ежедневном режиме. Об этом в беседе с журналистами заявил министр обороны Армении Давид Тоноян.

При этом он подчеркнул, что с учетом сложившихся в последнее время в республике реалий и того, что борьба с коррупцией является одним из приоритетов нового правительства, антикоррупционные мероприятия носят более последовательный характер. Министр заметил, что некоторые коррупционные проявления в армии носили организационный характер. "Но мы в ежедневном режиме раскрываем подобные преступления и в ежедневном режиме наказываем виновных, просто не считаем целесообразным предавать все это чрезмерной огласке",- резюмировал министр.